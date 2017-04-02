02.04.2017, 10:35

"Ему танцевать не позволено": Тиллерсон пошутил про Лаврова

 (3)
NEWSru.com
EST
Rex Tillerson
Rex TillersonFoto: Bloomberg, Bloomberg via Getty Images

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО удостоился стоячей овации за свой комментарий относительно действующей структуры власти в России. Как сообщает портал Politico, Тиллерсон фактически назвал бессмысленными попытки наладить контакт с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, поскольку главе российского МИДа все равно "танцевать не позволено".

Шутка прозвучала в неформальной обстановке во время ланча. Один из министров, говоря об отношениях альянса с Россией, заявил, что "для танго нужны двое". Тиллерсон на это ответил: "Конечно, вы можете танцевать с Россией, и даже получить что-то с этого. Но вы точно не сможете станцевать с Сергеем Лавровым, поскольку ему не позволено танцевать".

Один из дипломатов в беседе с Politico затем рассказывал: "Это была настоящая овация. Буквально. Он сорвал аплодисменты". По словам собеседников портала, госсекретарь США таким образом весьма прямо намекнул, что в России все решения принимает лишь один человек.

Читайте также:

Как отмечают журналисты, перед встречей среди представителей НАТО господствовали скептические настроения относительно Тиллерсона. Министры не знали, что ожидать от нового главы Госдепартамента, которого назначил на этот пост Дональд Трамп — человек, некогда называвший альянс изжитками прошлого. Однако Тиллерсону удалось развеять сомнения среди коллег.

"Он выразился предельно ясно и четко об отношениях США и союзников. Поддержка Тиллерсона была безоговорочной. Он дал всем понять, что Вашингтон будет поддерживать своих друзей по альянсу без всяких "но" и "если", — поделился с Politico один из дипломатов.

В ходе официальной части мероприятия Тиллерсон заявил, что США привержены принципам альянса и продолжат поддерживать НАТО. "Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза нам всем, и мы будем отвечать на эти угрозы соответствующим образом", — подчеркнул госсекретарь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии