Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов. За него проголосовали 23.75% избирателей, пишет The Telegraph со ссылкой на МВД Франции. Во второй тур голосования также прошла Марин Ле Пен.