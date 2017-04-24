Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов. За него проголосовали 23.75% избирателей, пишет The Telegraph со ссылкой на МВД Франции. Во второй тур голосования также прошла Марин Ле Пен.
Лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 21,53% и вместе с Макроном проходит во второй тур голосования., который состоится 7 мая.
23 апреля во Франции стартовал первый тур президентских выборов. В общей сложности в борьбе за этот пост приняли участие 11 кандидатов.
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