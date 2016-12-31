Самый необычный праздник устраивают на Новый год космонавты. При желании они могут поднимать бокалы с шампанским в честь 2017 года целых 16 раз — именно столько они пересекают за сутки часовых поясов. Правда, с употреблением шампанского в невесомости большие проблемы. О новогодних традициях и других особенностях орбитальной жизни ”Ленте.ру” рассказал Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Без шампанского, но с елкой

Мне не повезло. Я не был на станции, когда там встречали Новый год. Но по рассказам коллег хорошо представляю, как это происходит. Праздник, конечно, отмечают всегда. Обязательно елку в космосе наряжают. Ее передают заранее, в посылке. Игрушки обычные — из пластика и мишуры. Самые креативные экипажи используют для декораций подручные средства. Один космонавт вешал на елку инструменты — гаечки, отвертки, гаечные ключи. Это выглядело авангардно и красиво. Конфетки хорошо на дереве смотрятся. Поскольку невесомость и елка может куда-нибудь уплыть — ее привязывают к чему-нибудь неподвижному. Некоторые размещают елку на потолке. На Земле ведь такая декорация практически исключена, а в космосе — пожалуйста.

Праздничный обед и ужин — это обязательно. С шампанским, правда, проблема. Оно в космосе в пену превращается. Спиртное на станции строго запрещено. Хотя многие находят выход из трудного положения. Зато на банкете много всяких вкусняшек. Обычно фирмы, производящие продукты для космонавтов, изготавливают специальные праздничные наборы.

Сейчас часто в космос летают интернациональные команды. Космонавты обмениваются рационом, да и традициями. Наши, например, отмечают и Рождество — кладут подарки для коллег в рождественские носки. Стол собирают совместный. У американцев, например, вкусные какао и морепродукты. А в России отлично готовят творог с орехами, рыбные консервы. Оливье и селедки под шубой в космосе, конечно, нет.

Звонок с орбиты

В принципе, отметить Новый год на орбите можно 16 раз — пока станция пересекает разные часовые пояса. Но обычно празднуют 3-4 раза, ориентируясь на земное время космонавтов. Этот день очень эмоционально окрашен. Космонавты звонят родным, друзьям, поздравляют. Сейчас свободно это можно сделать. Когда я заведовал Музеем космонавтики, мы перед Новым годом поставили ящик, чтобы дети опускали туда письма с вопросами и пожеланиями. И один мальчик попросил поздравить с днем рождения своего друга — Мишу Корниенко. А у нас в это время на орбите как раз был космонавт Михаил Корниенко. Он позвонил по указанному номеру. Трубку поднял отец. Космонавт представился, сказал, что он со станции и попросил пригласить Мишу. Родитель, конечно, возмутился и попросил больше не хулиганить. Абонентов удалось соединить только после того, как в дело вмешался наш Музей космонавтики.

День по распорядку

День у нас, даже праздничный, проходит точно так же, как и на Земле. Мы встаем, умываемся, чистим зубы, в туалет ходим. Единственное отличие от земного распорядка — не надо выделять дополнительное время на дорогу до работы и походы в магазин.

Труднее всего — работать четко по расписанию. Есть определенный график служебных дел. На Земле ты какую-то задачу мог отложить, перенести с вечера на утро, допустим. В космосе все должно быть четко, по графику: сделал и сразу же доложил на Землю. А еще очень трудно в космосе заставить себя тренироваться. Физические упражнения крайне важны для сердечно-сосудистой системы. Разум это понимает, а тело говорит: ”Я не хочу!” Идет постоянная борьба тела с разумом. У нас на корабле была беговая дорожка. Ты на нее встаешь, и она тебя к себе прижимает с тем усилием, которое ты задашь компьютеру. Обычно программируешь на свой вес. Чтобы после невесомости не отвыкнуть от тяжести собственного тела.

Многие почему-то считают, что космонавты находятся под постоянным видеонаблюдением. На российских кораблях не так. Это у американцев все транслируется, даже на телевидение. И любой может посмотреть, что космонавты делают. А мы только по просьбе с Земли включаем камеру. И на станции всегда есть где уединиться.

Неземной стресс

Во время подготовки на Земле космонавтов натаскивают на стресс. Например, у нас проходят тренировки с парашютом для укрепления нервной системы. Тебя выбрасывают из самолета на высоте три километра, и ты летишь, не открывая парашюта, до 700 метров. Во время полета тебе дают разные задания: описать то, что видишь, решить арифметические задачки на сложение-вычитание. То есть нас готовят к тому, чтобы в непредвиденных ситуациях не поддаваться панике.

Но это только кажется, что космонавт — одна из самых стрессоустойчивых профессий. С одной стороны, практически все космонавты мечтали о своей работе с детства. А это значит, что мы получаем огромное удовольствие от того, что делаем. Вроде бы эти положительные эмоции должны способствовать укреплению здоровья. Но нет: мы между молотом и наковальней. На Земле мы постоянно находимся под угрозой того, что любого из нас могут забраковать как космонавта из-за здоровья или потому что не усваиваешь материал. Умственная нагрузка — 18 часов в день. И при этом нужно находить время на спорт. А также на полноценный сон.

Сейчас много говорят о телемедицине. На самом деле в космосе она уже давно есть. Во время полета мы еженедельно проходим медконтроль. С нас снимаются физиологические показатели. Можем оперативно сдать анализы. Все полученные результаты сбрасываем на Землю. И там уже врачи сами решают, нужно что-то или нет. Знаете, у нас там очень хорошая аптечка, там есть все.