Королева Великобритании Елизавета II пропустила новогоднюю церковную службу, так как до сих пор окончательно не оправилась от перенесенной простуды.

Как сообщили в Букингемском дворце, королева приняла решение пропустить службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье.

Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе она отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме — также из-за плохого самочувствия.

Её супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.

Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря — на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.