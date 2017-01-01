Как сообщили в Букингемском дворце, королева приняла решение пропустить службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье.
Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе она отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме — также из-за плохого самочувствия.
Её супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.
Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря — на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.