22.07.2018, 20:48

Эквадор может в самое ближайшее время лишить Ассанжа убежища в посольстве и выдать его Великобритании

 (1)
NEWSru.com
EST
ECUADOR-ASSANGE/
ECUADOR-ASSANGE/Foto: © Peter Nicholls / Reuters, REUTERS

Эквадор в ближайшее время откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании, передает "Интерфакс".

Как рассказал изданию The Intercept источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны, президент Эквадора Ленин Морено, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе.

В 2012 году основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании и принуждении к сексуальным действиям. Сам Ассанж называл обвинения против него политически мотивированными. Выдачи Ассанжа также добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

В Великобритании выдан ордер на арест Ассанжа по запросу из Швеции. В мае прошлого года шведская прокуратура прекратила дело против него, но британская полиция заявила о намерении арестовать основателя WikiLeaks, как только он покинет здание эквадорского посольства.

Ассанж опасается, что Швеция депортирует его в США, где основателю WikiLeaks грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

СМИ сообщали, что Ассанж получил гражданство Эквадора, но власти страны опровергли эту информацию.

Кроме того, МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

ТОП

Бюджет на содержание Ассанжа был одобрен находившимися тогда у власти президентом страны Рафаэлем Корреа и главой МИД Рикардо Патиньо. На операцию "Гость", которая была переименована в операцию "Отель", правительство Эквадора тратило около 66 тыс. долларов ежемесячно. В эту сумму входила оплата услуг круглосуточной охраны, системы видеонаблюдения, сбора разведывательных данных и проверки гостей Ассанжа сотрудниками охранной фирмы.

В мае этого года нынешний президент Эквадора Ленин Морено отдал распоряжение уменьшить число сотрудников охраны в посольстве страны в Великобритании, назначенных дополнительно для обеспечения безопасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблема с платежами карточкой и убийство в Выру

22.07.2018
Сегодня, 22 июля, в промежутке с 15:30 до 17:02 из-за сбоя в центре карточных платежей Nets Estonia по всей Эстонии и за рубежом невозможно было расплатиться эстонскими банковскими картами. Также сегодня стало известно, что накануне в Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына. Эти и другие новости этого воскресенья читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой

22.07.2018
К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Глава внешней разведки Эстонии: мы раскрыли сеть российских агентов влияния

22.07.2018
Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €

Брали кредит, чтобы сделать ремонт? В некоторых случаях государство может вернуть вам часть денег!

22.07.2018
В бюро канцлера права считают, что подоходный налог с процентов по кредиту должны возвращать не только тем, кто брал ипотеку, покупал или строил себе жилье, но и тем, кто брал кредит на ремонт или реконструкцию имеющейся недвижимости. Если так, то государство задолжало населению огромные суммы денег. Однако Налогово-таможенный департамент считает, что ничего они по кредитам на ремонт людям списывать не должны, если нет утвержденного муниципалитетом проекта. Кто и на что может иметь право, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны

22.07.2018
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, к сегодняшнему дню полиция установила личности молодых людей, вчера ограбивших иностранца в таллиннском McDonald´s.
Подробнее

ФОТО: Потерял управление и съехал в кювет: в Тартумаа в аварии погиб 57-летний водитель

22.07.2018
В Тартумаа в волости Элва сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, находившийся в съехавшем с дороги в кювет и перевернувшемся через крышу автомобиле.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ