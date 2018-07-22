Эквадор может в самое ближайшее время лишить Ассанжа убежища в посольстве и выдать его Великобритании

Эквадор в ближайшее время откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании, передает "Интерфакс".
Как рассказал изданию The Intercept источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны, президент Эквадора Ленин Морено, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе.
В 2012 году основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании и принуждении к сексуальным действиям. Сам Ассанж называл обвинения против него политически мотивированными. Выдачи Ассанжа также добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.