Эквадор может в самое ближайшее время лишить Ассанжа убежища в посольстве и выдать его Великобритании

В Великобритании выдан ордер на арест Ассанжа по запросу из Швеции. В мае прошлого года шведская прокуратура прекратила дело против него, но британская полиция заявила о намерении арестовать основателя WikiLeaks, как только он покинет здание эквадорского посольства.

Ассанж опасается, что Швеция депортирует его в США, где основателю WikiLeaks грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

СМИ сообщали, что Ассанж получил гражданство Эквадора, но власти страны опровергли эту информацию.

Кроме того, МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

Бюджет на содержание Ассанжа был одобрен находившимися тогда у власти президентом страны Рафаэлем Корреа и главой МИД Рикардо Патиньо. На операцию "Гость", которая была переименована в операцию "Отель", правительство Эквадора тратило около 66 тыс. долларов ежемесячно. В эту сумму входила оплата услуг круглосуточной охраны, системы видеонаблюдения, сбора разведывательных данных и проверки гостей Ассанжа сотрудниками охранной фирмы.

В мае этого года нынешний президент Эквадора Ленин Морено отдал распоряжение уменьшить число сотрудников охраны в посольстве страны в Великобритании, назначенных дополнительно для обеспечения безопасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.