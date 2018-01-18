18.01.2018, 15:43

Эксперты предрекли интернету скорое разрушение

 (8)
Lenta.ru
EST
Häkkimine
HäkkimineFoto: PAWEL KOPCZYNSKI, REUTERS

Масштабные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального интернета, считают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Исследование под названием ”Глобальные риски — 2018” было представлено в Женеве, передает ТАСС.

”Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные "огороженные участки"”, — предупреждают специалисты.

Авторы исследования призывают правительства разных стран кооперироваться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании, специализирующиеся на изучении и предотвращении атак. Эксперты предупреждают, что ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам, а в крайнем случае — к применению обычного вооружения.

В этой связи специалисты настаивают на выработке правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами. ”Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы”, — отмечается в докладе.

Кроме того, специалисты ВЭФ призывают подумать над международным запретом на применение отдельных классов кибератак.

Читайте также:
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
102 900€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
120 000€
Tallinn, Квартира
157 000€
Rae vald, Квартира
69 000€
Tartu, Квартира
249 900€
Harku vald, Часть дома
138 500€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии