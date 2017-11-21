Эксперты отметили резкое торможение российской экономики

Цифры слабые, существенно хуже ожиданий, констатировали экономисты после публикации данных Росстата.

Статистика по основным макроэкономическим показателям за октябрь, которую опубликовал в понедельник Росстат, указывает на резкое торможение экономики, ее восстановление "выдыхается", полагают экономисты.

На прошлой неделе Росстат опубликовал разочаровывающие данные по промпроизводству в октябре — годовой рост остановился, впервые с января 2016 года (если не считать февраль 2017 года, когда минусовая динамика объяснялась високосным 2016 годом). Росстат также опубликовал оценку по динамике ВВП за третий квартал — замедление до 1,8% с 2,5% во втором квартале (Минэкономразвития ранее оценивало третий квартал более позитивно — рост на 2,2%).

Сегодня Росстат опубликовал данные по обороту розничной торговли в октябре, реальным доходам, сельскому хозяйству, динамике ВВП и инвестициям в основной капитал за 9 месяцев.

Оборот розничной торговли в России в октябре увеличился на 3% по сравнению с октябрем 2016 года. По сравнению с динамикой сентября (3,1%) рост оборота российской розницы незначительно замедлился, прервав тренд на ускорения роста, обозначившийся в начале III квартала. Кроме того, октябрьский показатель оказался существенно ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" — 3,6%.

ВВП РФ за январь-сентябрь 2017 года увеличился к тому же периоду прошлого года на 1,6%, что указывает на практическую недостижимость официального прогноза правительства по росту экономики на 2,1% в 2017 году — для этого экономика должна вырасти более чем на 3% в четвертом квартале, что практически невероятно после слабого октября. Эти данные оказались ниже расчетов Минэкономразвития, которое раньше оценивало рост за 9 месяцев 2017 года в 1,8%.

Инвестиции в основной капитал в третьем квартале выросли менее чем на 4% (исходя из данных Росстата за 9 месяцев — рост на 4,2%, Росстат не публикует оценку за третий квартал) после роста на 6,3% во втором квартале.

Снижение реальных доходов в октябре ускорилось в годовом выражении до 1,3% с 0,3% в сентябре-августе.

Производство продукции сельского хозяйства в России в октябре упало на 2,5% по сравнению с октябрем 2016 года. Падение произошло после значительного роста сельхозпроизводства в сентябре — на 8,5% в годовом сопоставлении.

Импульс восстановления теряет пар

"Разочаровывающие данные по экономической активности в октябре. Восстановление инвестиций замедлилось, как и ожидалось. Рост потребления, похоже, сдерживается падением доходов. Импульс восстановления экономики выдыхается, подчеркивая возможность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ", — отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Согласно расчетам экс-главы департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Кирилла Тремасова, рост российской экономики в октябре замедлился примерно до 1% в годовом выражении. Минэкономразвития ранее оценивало годовой рост ВВП в сентябре-августе темпами выше 2%.

"Цифры слабые. Существенно хуже ожиданий, особенно в части промышленности, строительного сектора, сельского хозяйства. Экономика в октябре резко затормозила. Пока рано делать выводы о смене тренда. Время от времени случаются провальные месяцы, последний раз таким месяцем был февраль, после которого экономика ускорилась. Рост ВВП в октябре можно оценить на уровне около 1% год к году. Если в ноябре-декабре ситуация не улучшится, то по году рост экономики не превысит 1,6%", — отмечает Тремасов.

"Октябрь в целом выглядит слабым для нас. С положительной стороны отметим только рост реальной заработной платы на 4,3% в годовом выражении. На отрицательной стороне мы увидели более глубокое падение реальных располагаемых доходов на 1,3%, несмотря на устойчивый положительный вклад от реальной заработной платы. Рост розничных продаж на 3% выглядит разочаровывающим после учета базового эффекта", — дает примерно схожую оценку октябрю Полевой.

По его оценке, инвестиционный рост замедлился в 3-м квартале до 3,4% против 6,3% во 2-м квартале. "В условиях умеренной динамики корпоративной прибыли рост во втором квартале выглядел неустойчивым, и заметного улучшения роста кредитования и настроений в бизнесе не наблюдалось. Более того, начало 4-го квартала, похоже, не принесло никакого улучшения — при снижении объемов строительства на 3,1% против роста на 0,1% в сентябре, хотя частично в этом виноваты базовые эффекты", — отмечает Полевой.

"В целом, данные хорошо объясняются, наряду с замедлением роста ВВП в третьем квартале до 1,8% против 2,5% во втором квартале и стагнации промышленного производства. Внутренний спрос растет, но нет ускорения, а скорее демонстрирует слабость. Все еще устойчивый рост реальной заработной платы — это в основном заслуга снижения инфляции, при этом номинальный рост заработной платы остается в пределах последних месяцев, а доходы явно не демонстрируют рост. Таким образом, мы все считаем, что импульс восстановления теряет пар, и с годовой инфляцией ниже 3% ЦБ должен продолжить снижение ставок. Наш базовый сценарий на декабрь — по-прежнему, по крайней мере, 25 базовых пунктов снижение ставки", — заключает Полевой.

Период восстановительного роста почти завершен

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на прошлой неделе в Госдуме, также отметила, что период восстановительного роста почти окончен.

"Мы ожидаем, что в целом за 2017 год годовой темп прироста ВВП составит 1,8%. С одной стороны, это, бесспорно, положительный факт, экономика восстановилась быстрее, чем многие ожидали, чем мы ожидали", — сказала Набиуллина. Она отметила, что, с другой стороны, такой рост означает, что "период восстановительного роста почти завершен". "По нашей оценке, мы компенсировали 95% падения экономики, которое произошло, начиная с 2015 года", — сообщила глава ЦБ.

"И, по нашей оценке, сейчас экономика растет темпами, уже близкими к потенциальным. Потенциальным — тем, которые возможны при данной структуре и данной производительности экономики", — сказала Набиуллина.

"Вопрос о том, как будет расти экономика дальше и что надо сделать, чтобы она росла не потенциальными 1,5-2% из-за структурных ограничений, из-за низкой производительности, а чтобы росла гораздо выше. По нашим оценкам, она может расти и 3%, и 4%, и задача всех, всей экономической политики, конечно, это обеспечить", — отметила глава ЦБ. По ее словам, регулятор сохраняет консервативный подход к прогнозам.

В базовом сценарии ЦБ темпы роста экономики РФ замедлятся в 2018 году до 1,0-1,5%. "В дальнейшем в 2019-2020 годах темпы прироста ВВП восстановятся до 1,5-2%, которыми ограничен потенциал роста российской экономики на среднесрочном горизонте в связи с действием структурных факторов", — говорилось ранее в заявлениях ЦБ.

Минэкономразвития более оптимистично и в базовом сценарии ожидает роста экономики на 2,1% в 2018 году с ускорением до 2,2% в 2019 году и 2,3% в 2020 году.

Консенсус-прогноз экономистов по росту ВВП РФ, опрошенных "Интерфаксом" в конце октября — начале ноября, более консервативен и равняется 1,7% в 2017 году и 1,6% в 2018 году.