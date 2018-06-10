Эксперты оценили потери Украины от "кремлевской агрессии" в 100 млрд долларов

Украина потеряла около 100 млрд долларов из-за присоединения Крыма к России и военных действий в Донбассе. Об этом сообщили аналитики из американского исследовательского центра Atlantic Council в докладе "Кремлевская агрессия на Украине: ценник". Исследование было опубликовано еще в марте, на Украине его представили только в июне. Презентация прошла в минувшую пятницу в Украинском кризисном медиа-центре.
Как сообщил автор исследования Андерс Аслунд, Украина потеряла 100 млрд долларов из-за "российской агрессии в Крыму и на востоке страны". "Крым аннексирован Российской Федерацией. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины", — отметил старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.
"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 млрд долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях — от 1,7 до 1,9 млрд долларов. Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие — Украина потеряла 1 млрд долларов", — следует из материалов исследования.
Также из-за боевых действий на востоке Украины была разрушена значительная часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 млрд долларов.