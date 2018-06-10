10.06.2018, 17:20

Эксперты оценили потери Украины от "кремлевской агрессии" в 100 млрд долларов

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NEWSru.com
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Ukraina
UkrainaFoto: ALEKSEY FILIPPOV, AFP

Украина потеряла около 100 млрд долларов из-за присоединения Крыма к России и военных действий в Донбассе. Об этом сообщили аналитики из американского исследовательского центра Atlantic Council в докладе "Кремлевская агрессия на Украине: ценник". Исследование было опубликовано еще в марте, на Украине его представили только в июне. Презентация прошла в минувшую пятницу в Украинском кризисном медиа-центре.

Как сообщил автор исследования Андерс Аслунд, Украина потеряла 100 млрд долларов из-за "российской агрессии в Крыму и на востоке страны". "Крым аннексирован Российской Федерацией. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины", — отметил старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.

"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 млрд долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях — от 1,7 до 1,9 млрд долларов. Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие — Украина потеряла 1 млрд долларов", — следует из материалов исследования.

Также из-за боевых действий на востоке Украины была разрушена значительная часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 млрд долларов.

Кроме того, Украина из-за снижения торговли с Россией потеряла еще 14 млрд долларов.

Авторы исследования отметили, что украинские компании и физические лица, потерявшие свои активы в результате российской агрессии, вынуждены обращаться с исками в международные суды. При этом у них есть несколько способов получить компенсации за нанесенный ущерб, сообщил на презентации президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

По его словам, один из путей — двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. "Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны", — пояснил Чолий.

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Согласно данным исследования, значительные финансовые потери понесла и российская сторона. После референдума о присоединении Крыма в 2014 году Россия "влила" в социальную экономику региона около 4 млрд долларов и сейчас продолжает его субсидировать, передает РБК со ссылкой на данные исследования. Так, ежегодно Москва тратит около 2 млрд долларов на поддержку полуострова. Эту сумму, составляющую всего 0,14% от текущего ВВП РФ в 1,4 трлн долларов, эксперты назвали "терпимой" для Кремля.

В мае Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов США 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в Крыму. Международный арбитраж признал РФ ответственной за нарушение прав украинских инвесторов после присоединения полуострова в марте 2014 года.

Российские власти признавать решение суда в Гааге отказались. В Минюсте РФ заявили, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

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