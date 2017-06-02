Эксперты о крушении Ту-154 в Сочи: все было пущено на самотек

Эксперты считают главной причиной катастрофы военного борта Ту-154 в Сочи плохую организацию полета и усталость экипажа. К такому выводу они пришли, проанализировав опубликованный министерством обороны сухой пресс-релиз с результатами расследования катастрофы.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — говорится в публикации минобороны.

Неофициально среди специалистов эта версия уже давно рассматривается как наиболее вероятная.

Газета "Коммерсант" еще в январе писала, что, по ее данным, пилот стал управлять машиной, ориентируясь не на приборы, а на собственные ощущения, которые его подвели. В результате Ту-154 спустя несколько секунд после вылета из аэропорта Адлера неожиданно стал пикировать и сильно накренился влево, после чего упал в воду.

Теперь эта версия получила официальное подтверждение.

Неофициальные итоги

Пресс-релиз минобороны появился в среду вечером, а в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на выводы комиссии, оказавшиеся в распоряжении издания, написала, что "возникновению критической ситуации на борту способствовали "эмоционально-физиологическое утомление" командира Волкова, а также отсутствие у него "устойчивых навыков" пилотирования в сложных ситуациях".

В статье говорится, что командир Ту-154 Роман Волков "стал испытывать затруднения в определении своего местоположения" еще на земле — во время перемещения машины по рулежным дорожкам. Офицер никак не мог понять, с какой из двух полос аэродрома ему предстоит взлетать и каким путем лучше выруливать к началу этой полосы". Полосу он в результате нашел "с помощью автомобиля сопровождения".

Затем, согласно публикации "Коммерсанта", на седьмой секунде полета Волков стал эмоционально выяснять у экипажа, каким курсом они взлетели. Спустя еще несколько десятков секунд он стал отклонять штурвал от себя, направляя машину к земле, на 53 секунде полета, когда самолет поднялся всего на 157 метров, приказал убрать закрылки, хотя по регламенту это происходит на высоте 500 метров, затем перевел самолет в левый крен. Ту-154 стал падать, заваливаясь на левый бок.

Несколькими днями ранее на этой неделе на специализированных форумах в рунете стали обсуждаться утекшие в сеть выдержки из документа, который выглядит как предназначенная для служебного пользования записка о результатах расследования.

На официальный запрос со стороны Би-би-си подтвердить или опровергнуть аутентичность документа минобороны на момент публикации материала не ответило.

При этом описание полета в нем близко тому, что было опубликовано "Коммерсантом". Главным выводом и там называется "нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном, в результате которых самолет на этапе набора высоты перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью".

Кроме того, как говорится в документе, подлинность которого установить не удалось, среди обстоятельств, выявленных в ходе следствия, была неудовлетворительная работа при подготовке полета и организации летной работы экипажа.

При этом ранее минобороны характеризовало Волкова как опытного пилота, летчика первого класса, общий налет которого превышал 3000 часов.

"Непонятно, что заставило человека так себя вести"

Заслуженный летчик-испытатель России, генерал-майор Магомет Толбоев утверждает, что, потеря ориентации не такая уж редкая вещь в пилотировании самолета.

"Это бывает при переходе с берега на море, когда небо и море сливаются в одно. И в Америке много [пилотов] погибало при этом", — рассказал он в интервью Русской службе Би-би-си.

При этом, по словам Толбоева, пилот в такой ситуации должен был вести самолет по приборам: "Он смотрел вперед, вверх, вниз, запутался, хаотично двигал рулями, усугубил дело, не перешел на приборы… Непонятно, что заставило человека так себя вести. И при этом второй пилот тоже молча сидел".

Заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации Олег Смирнов считает, что вероятной причиной такого поведения стала усталость экипажа и командира воздушного судна, которым не дали отдохнуть перед полетом.

"Человек так устроен, что он восемь часов должен поспать. Это не наше изобретение, это природа так распорядилась. И если человек спит меньше восьми часов, то у него притупляются те стержни, на которых держится устойчивость к подобным явлениям", — говорит эксперт.

При этом, по его словам, 3000 часов налета — это не очень много для пилота гражданской авиации, но вполне достаточно, чтобы при нормальной организации полета безопасно управлять самолетом.

"Бардак"

И Магомет Толбоев, и Олег Смирнов считают главной причиной катастрофы — неудовлетворительную организацию полета.

Толбоев ее описывает лаконично: "Бардак". И поясняет: "Отсутствие организации полета в соответствии с нормативными документами, которые хоть в Америке, хоть в России, хоть в Канаде одинаковые".

"Во-первых, не было, как обычно, предполетной постановки задачи. Цель полета, маршрут полета, и так далее. Все шло по самотеку. Кто-то позвонил командиру, сказал, ты полетишь! Он сказал, я устал, всю ночь не спал, с Дальнего Востока, а ему: ну ты чего, не хочешь лететь, чего тут такого-то, туда-обратно?" — говорит эксперт.

По словам Толбоева, он знаком с некоторыми материалами расследования, и полагает, что второй проблемой было отсутствие "слетанности" экпипажа: "В экипаже не было согласованности, не было единого командира, пять человек на борту — первый пилот, второй пилот, бортинженер, бортрадист и бортштурман были лишены командира".

Катастрофа

Ту-154 минобороны России разбился рано утром 25 декабря через несколько минут после взлета из аэропорта Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега.

На борту были 92 человека. Среди них восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, общественный деятель Елизавета Глинка, девять сотрудников российских телеканалов, 64 участника ансамбля имени Александрова и восемь членов экипажа.

В результате катастрофы никто не выжил.

Ту-154 выполнял рейс из подмосковного Чкаловска в сирийский город Латакию. В Сочи он совершал посадку для дозаправки.