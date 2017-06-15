Эксперты: лондонская башня сгорела, как спичка, из-за облицовки

Быстрому распространению огня в 27-этажной жилой башне Grenfell Tower в Лондоне способствовала низкокачественная облицовка фасада, сообщают британские СМИ со ссылкой на экспертов. Выяснилось, что облицовка была использована для термоизоляции здания и придания ему красивого внешнего вида в 2015 году.

Работу проводила компания Harley Curtain Wall, за получившая за это 3 млн фунтов-стерлингов. По словам экспертов, эта облицовка во время пожара работала, подобно дымоходу — пламя поднималось по ней беспрепятственно между этажами. Этому способствовали щели между самой облицовкой и стенами здания, передает Gazeta.ru.

”Эти пластиковые или металлические пластины устанавливаются для защиты здания от непогоды или для улучшения внешнего вида, но между ними и стенами есть полость для стекания дождя, — рассказал Telegraph директор компании Wilkinson Construction Consultants Джеф Уилкинсон. — в случае пожара они действуют, как дымоход, вытягивая горячий воздух вверх и заставляя огонь гореть сильнее”. По последним данным жертвами пожара стали 17 человек.