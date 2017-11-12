Эксперты идентифицировали сбитый Израилем российский беспилотник

Израиль мог сбить над Голанскими высотами беспилотник "Пчела", который первоначально принадлежал российской армии. Об этом в комментарии для NEWSru Israel заявил эксперт Денис Федутинов, главред сайта UAV.ru. Армия Израиля официальной информации о типе сбитого БПЛА не представила.

Ранее западные агентства со ссылкой на израильские армейские источники сообщали, что сбит был БПЛА российского производства. Однако пресс-служба ЦАХАЛа официально это не подтверждает.

Федутинов считает, что ракетой Patriot был сбит БПЛА "Пчела" — для более мелких комплекс бы не задействовали. "Эти БПЛА ("Пчела") уже ранее наблюдали в небе Сирии, то есть они определенно присутствовали на этом театре военных действий. Во-вторых, по имеющимся данным, эти БПЛА ранее продавались в Сирию. Сюда могли быть поставлены и другие российские беспилотники меньшего класса. Но вряд ли против них были бы задействованы такие средства ПВО Израиля", — указал эксперт.

СМИ публиковали сведения о том, что израильские военные перед атакой получили подтверждение от российских военных в Сирии, что беспилотник, появившийся в районе границы Израиля, им не принадлежит. В ЦАХАЛе это не комментируют.

Теоретически БПЛА сирийской армии мог быть как российского, так и иранского производства. Не исключено также, что его могли запустить не сирийские военные, а боевики "Хизбаллах". Однако, как отмечает NEWSru Israel, "Пчела" заметно отличается по контуру от всех известных иранских беспилотников, действующих в небе над Сирией.

Комментируя этот инцидент, министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль относится очень серьезно к любым попыткам нарушить свой суверенитет и будет жестко реагировать на любую провокацию: "Мы не позволим шиитской оси закрепиться в Сирии, превратив ее в атакующий плацдарм против нас".