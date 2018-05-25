Эксперты Bellingcat назвали имя генерала ГРУ, занимавшегося вывозом "Бука", сбившего MH17

По данным участников расследования, Иванников скрывался под позывными Андрей Иванович или Орион. Международная следственная группа (JIT), которая ведет расследование катастрофы Boeing, ранее публиковала записи перехваченных телефонных разговоров сепаратистов и просила помочь в их опознании. В беседе, выложенной JIT, предположительно речь шла о событиях, связанных с крушением Boeing. На одной из записей Орион говорит некоему Дельфину: "Мы идем на Снежное" (город, рядом с которым находился "Бук" в день катастрофы). В другом разговоре Дельфин говорит о тягаче и кране, а также о том, что "надо загрузить, замаскировать и отвезти". Эксперты Bellingcat указывали, что, предположительно, имеется в виду "Бук".

В декабре 2017 года Bellingcat и The Insider установили, что голос Дельфина по всей видимости принадлежит российскому генерал-полковнику, главному инспектору Центрального военного округа Николаю Ткачеву. Впрочем, он сам категорически отвергал причастность к инциденту.

"Ключевой фигурант" дела о крушении Boeing

По данным нового расследования, упомянутый в аудиозаписи Орион и был офицером ГРУ Олегом Иванниковом. The Insider называет его "ключевым фигурантом", а также последним из двух главных разыскиваемых подозреваемых по делу о сбитом самолете. Иванников руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным Орион и, в частности, командовал ЧВК Вагнера, о которой так много писали СМИ, говорится в статье.

14 июля 2014 года между "замминистра обороны ЛНР" Олегом Бугровым и "Андреем Ивановичем" с позывным Орион состоялся телефонный разговор. Бугров доложил о том, что украинские самолеты обстреливают позиции сепаратистов. Орион сказал ему, что "это они мстят за самолеты, но уже пару дней осталось, у нас уже есть "Бук", на х***й, будем сбивать".

Как раз "через пару дней, 17 июля, ЗРК "Бук" с номером 332, принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске, пересек украинскую границу и оказался на территории сепаратистов, говорится в статье. В 16:20 выстрелом из этого "Бука" с поля, расположенного к югу от населенного пункта Снежное, был сбит пассажирский рейс MH17. Сепаратисты отчитались о сбитом военно-транспортном украинском самолете Ан, а свою ошибку поняли только через несколько часов. В тот же день "Бук" с номером 332, но без одной ракеты был замечен возвращающимся к российской границе, пишет The Insider.

Напомним, накануне JIT сообщила о причастности 53-й бригады к трагедии в Донбассе, однако о ключевых организаторах поставки ЗРК "Бук" на Украину объявлено не было.

Из ранее опубликованных документов JIT следует, что Орион руководил военными действиями, находясь на линии фронта, а генерал Ткачев, выступавший под позывным Дельфин, базировался вне зоны боевых действий — по одной из версий, в России. Они обсуждали тайную переброску вооружений на Украину.

Ориона выдали "женский" голос и любовь к интернет-покупкам

Игорь Гиркин (Стрелков), в момент инцидента с Boeing занимавший пост "министра обороны ДНР", сообщил The Insider, что видел Ориона в штабе в Краснодоне и что тот был высокопоставленным российским офицером. The Insider и Bellingcat в течение нескольких месяцев устанавливали личность полковника. В итоге Ориона выдал необычно высокий, практически женский голос и любовь к покупкам товаров в интернете.