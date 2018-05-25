Специалисты международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, проведя совместное с российским изданием The Insider расследование катастрофы МН17, произошедшей в Донбассе в июле 2014 года, пришли к выводу, что в переправке из России зенитно-ракетного комплекса "Бук" участвовал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Об этом говорится в статье на сайте The Insider. Данные расследования опубликованы и на портале Bellingcat.
Эксперты Bellingcat назвали имя генерала ГРУ, занимавшегося вывозом "Бука", сбившего MH17(158)
По данным участников расследования, Иванников скрывался под позывными Андрей Иванович или Орион. Международная следственная группа (JIT), которая ведет расследование катастрофы Boeing, ранее публиковала записи перехваченных телефонных разговоров сепаратистов и просила помочь в их опознании. В беседе, выложенной JIT, предположительно речь шла о событиях, связанных с крушением Boeing. На одной из записей Орион говорит некоему Дельфину: "Мы идем на Снежное" (город, рядом с которым находился "Бук" в день катастрофы). В другом разговоре Дельфин говорит о тягаче и кране, а также о том, что "надо загрузить, замаскировать и отвезти". Эксперты Bellingcat указывали, что, предположительно, имеется в виду "Бук".
В декабре 2017 года Bellingcat и The Insider установили, что голос Дельфина по всей видимости принадлежит российскому генерал-полковнику, главному инспектору Центрального военного округа Николаю Ткачеву. Впрочем, он сам категорически отвергал причастность к инциденту.
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"Ключевой фигурант" дела о крушении Boeing
По данным нового расследования, упомянутый в аудиозаписи Орион и был офицером ГРУ Олегом Иванниковом. The Insider называет его "ключевым фигурантом", а также последним из двух главных разыскиваемых подозреваемых по делу о сбитом самолете. Иванников руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным Орион и, в частности, командовал ЧВК Вагнера, о которой так много писали СМИ, говорится в статье.
14 июля 2014 года между "замминистра обороны ЛНР" Олегом Бугровым и "Андреем Ивановичем" с позывным Орион состоялся телефонный разговор. Бугров доложил о том, что украинские самолеты обстреливают позиции сепаратистов. Орион сказал ему, что "это они мстят за самолеты, но уже пару дней осталось, у нас уже есть "Бук", на х***й, будем сбивать".
Как раз "через пару дней, 17 июля, ЗРК "Бук" с номером 332, принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске, пересек украинскую границу и оказался на территории сепаратистов, говорится в статье. В 16:20 выстрелом из этого "Бука" с поля, расположенного к югу от населенного пункта Снежное, был сбит пассажирский рейс MH17. Сепаратисты отчитались о сбитом военно-транспортном украинском самолете Ан, а свою ошибку поняли только через несколько часов. В тот же день "Бук" с номером 332, но без одной ракеты был замечен возвращающимся к российской границе, пишет The Insider.
Напомним, накануне JIT сообщила о причастности 53-й бригады к трагедии в Донбассе, однако о ключевых организаторах поставки ЗРК "Бук" на Украину объявлено не было.
Из ранее опубликованных документов JIT следует, что Орион руководил военными действиями, находясь на линии фронта, а генерал Ткачев, выступавший под позывным Дельфин, базировался вне зоны боевых действий — по одной из версий, в России. Они обсуждали тайную переброску вооружений на Украину.
Ориона выдали "женский" голос и любовь к интернет-покупкам
Игорь Гиркин (Стрелков), в момент инцидента с Boeing занимавший пост "министра обороны ДНР", сообщил The Insider, что видел Ориона в штабе в Краснодоне и что тот был высокопоставленным российским офицером. The Insider и Bellingcat в течение нескольких месяцев устанавливали личность полковника. В итоге Ориона выдал необычно высокий, практически женский голос и любовь к покупкам товаров в интернете.
Служба безопасности Украины утверждала, что "Андрей Иванович" с позывным Орион является сотрудником ГРУ. В выложенных прослушках упоминался телефон Ориона — +3 8063 411 91 33. В телефонной базе The Insider и Bellingcat обнаружили российский номер, обозначенный как "Андрей Иванович Иванников, ГРУ", причем подписан он был "от Хаски" ("Хаски" — название одного из военных подразделений в ДНР).
Эксперты по номеру телефона обнаружили заказ в онлайн-магазине на имя Олега и на адрес "улица Полины Осипенко, 76". Официальная нумерация строений на этой улице заканчивается на доме 22, но следом идет здание штаб-квартиры ГРУ, расположенное по адресу Хорошевское шоссе, 76.
Вбив телефон в Google, эксперты нашли адрес Иванникова, его домашний телефон, а также координаты сына Иванникова, проживающего в Швейцарии. The Insider и Bellingcat позвонили по домашнему номеру Иванникова, и им ответил знакомый "женский" голос. В российских официальных базах данных они нашли человека по имени Олег Владимирович Иванников, родившегося 2 апреля 1967 года, проживающего в Москве и работающего в Министерстве обороны. Удалось им также найти и его фотографии.
По данным авторов расследования, Олег Иванников родился в ГДР в городе Карл-Маркс-Штадт в семье советского военного. В 80-х проходил обучение в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище. В 1988 году переехал в Москву, где завершил образование в МАИ на шестом факультете (ракетно-баллистический). После чего он вернулся в Ростов-на-Дону, где затем жил как минимум до 2003 года.
Андрей Иванович Лаптев — человек с высоким голосом и внешностью Иванникова
В 2004 году Иванников отправился в Южную Осетию под именем Андрея Ивановича Лаптева, утверждают эксперты. Сначала он занимал пост председателя Совета безопасности, а с 2006-го по 2008 год был министром обороны Южной Осетии. В марте 2008 года СМИ сообщили, что генерал-майор Лаптев был повышен до генерал-лейтенанта. Доказательством того, что Лаптев и Иванников один и тот же человек, эксперты считают слова Лаптева о своем возрасте (45 лет) в одном из интервью и "женский" голос министра обороны. Кроме того, источник Bellingcat из числа участников миротворческой операции в Южной Осетии опознал Лаптева по фотографии Иванникова.
СМИ писали, что Лаптев после ухода с поста министра обороны Южной Осетии переехал в Москву и живет под другой фамилией. Экспертами установлено, что в 2008 году Иванников написал диссертацию на тему "Комплексный характер информационной войны на Кавказе: социально-философские аспекты", которую защитил в Южном федеральном университете Ростова-на-Дону.
С 2012 года Иванников упоминается как глава центра "Россия — Кавказ", входящего в состав Центра евразийских исследований при малоизвестной организации с загадочным названием "Международный институт новейших государств", где за год он опубликовал более 20 статей, говорится в статье.
Гиркин утверждает, что в 2014 году Лаптев-Иванников руководил действиями "сепаратистов" из Краснодона. По словам других источников, Лаптев-Иванников тогда базировался в Луганске в здании областного военкомата, где располагался штаб министра обороны" ЛНР Игоря Плотницкого.
Руководство "группой Вагнера"
В подчинении у Иванникова была и неоднократно описанная в СМИ "группа Вагнера" — частная военная корпорация, возглавляемая Дмитрием Уткиным и ведущая боевые действия на Украине, в Сирии и Центральноафриканской Республике. Об этом, в частности, изданию "Ридус" недавно рассказал бывший участник ЧВК Вагнера Евстафий Ботвиньев (позывной Инженер). "В Луганске, там был такой Андрей Иванович, которому подчинялся Дима [Уткин], которому подчинялись мы, которому подчинялся господин [Игорь] Плотницкий. И я знаю, кто такой Андрей Иванович", — сказал он в интервью, опубликованном 15 мая. Ботвиньев не уточнил, о ком именно идет речь.
Источник The Insider и Bellingcat подтвердил, что Иванников напрямую отдавал распоряжения Уткину. Перехваченные телефонные разговоры указывают на то, что Иванников руководил военными действиями, получая указания от генерала Ткачева. В 2015 году, следует из данных расследования, Иванников вернулся в Россию.
Накануне JIT опубликовала результаты расследования крушения Boeing. Согласно им самолет был сбит из установки "Бук", которая принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. В пятницу, 25 мая, Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении самолета.