Эксперт подсчитал возможное число жертв в случае ядерного удара КНДР по Сеулу и Токио

Более двух миллионов человек могут погибнуть в случае нанесения Северной Кореей удара по Сеулу и Токио, считает эксперт из Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса Майкл Загурек. Об этом со ссылкой на сайт 38 North сообщает телеканал "Дождь".



В докладе говорится, что ранения в результате атаки могут получить почти 8 миллионов человек. Это могло бы произойти, если бы КНДР нанесла удар всеми имеющимися в ее распоряжении боеголовками.

В докладе отмечается, что сейчас в распоряжении страны — 20-25 ядерных боеголовок мощностью 15-25 килотонн.

В начале октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон пытался начать переговоры с Пхеньяном, но эти попытки оказались безуспешными.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт также заявила о неготовности КНДР к переговорам о мирном урегулировании.

В начале сентября Пхеньян провел мощнейшие за историю КНДР испытания ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетмэном" и не исключил применения военной силы против Северной Кореи в случае угрозы для США.

Ким Чен Ын в ответ заявил о готовности КНДР "укрощать огнем" "сумасшедшего американского старика".