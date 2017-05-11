Эксперт: интеграция общества в Латвии не дала ожидаемых результатов

Интеграция общества в Латвии не дала ожидаемых результатов — хотя для решения этого вопроса разрабатывались различные программы, единого комплексного подхода не было, заявил на 2-м Академическом форуме гуманитарных наук директор Балтийского центра стратегических исследований Талавс Юндзис.

Он подчеркнул, что интеграция и сплочение общества являются одним из приоритетов, на которых должна строиться безопасность Латвии. "Наша безопасность должна опираться на три равных приоритета — военную безопасность, общественное единство и интеграцию, внутренний порядок, который включает в себя борьбу с преступностью и кибербезопасность", — сказал эксперт.

Юндзис отметил, что риски для безопасности, безусловно, выросли, однако в самой стране стало безопаснее благодаря ряду мер, в том числе поддержке НАТО. Однако безопасности угрожают не только военные, но и невоенные риски, которые обществу иногда сложно заметить.

"Если военные риски видны и прогнозируемы, то невоенные риски кроются в экономике, социальной сфере, и их трудно идентифицировать. Нелегко понять, что протекающие в обществе процессы могут стать серьезным риском", — сказал руководитель центра.

По мнению Юндзиса, сегодня особое внимание следует уделить Латгале, потому что очевидно, что это самый слабый регион страны, в котором имеются не только экономические проблемы, но и проблемы, связанные с латгальским языком.