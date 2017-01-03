Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi провело эксперимент по использованию системы, в основу которой лег знакомый по самолетоам "черный ящик".

Устройства были установлены в тысяче автомобилей. Прибор отправляет сигналы о месте нахождения и скорости машины. Более дорогая версия прибора также сообщает информацию о манере вождения автомобилиста и коды ошибок для диагностики, передает Yle.

Министерство транспорта сейчас рассматривает возможность введения платы за использование дорог и одновременно проясняет возможность коммерциализации дорожной сети. В то же время операторы изобретают новые услуги, которые можно предложить потребителю с помощью черных ящиков.