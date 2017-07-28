ЭКСКЛЮЗИВ: Путин в Финляндии: санкции США неправомочны, терпение России не бесконечно

На встрече двух глав государств, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте, речь шла о торговых отношениях между странами, а также о проблемах международной безопасности и санкциях, сообщает Eesti Päevaleht.

До вчерашней встречи стороны дали понять, что Владимир Путин и Саули Ниинисто поговорят о торговле и развитии инфраструктуры, в том числе о туризме и упрощении пересечения границы.

О торговых связях, взаимном сотрудничестве в области туризма и окружающей среды, речь шла и на совместной итоговой пресс-конференции.

Ниинисте привел в пример новую водоочистную станцию, создаваемую под Петербургом в рамках совместного проекта, а также совместную работу над местом хранения отходов в Красном бору.

Путин отметил, что в России расширяют свою деятельность финские кампании, в том числе Valio и Nokian Tyres, а российская интернет-компания Yandex пару лет назад открыла в Финляндии свой дата-центр. Также Путин напомнил о планах построить в Финляндии атомную электростанцию при финансовом участии России.

Президенты поговорили и о безопасности в регионе Балтийского моря и о военных учениях.

Ниинисте заявил, что в ситуации, когда Россия в сентябре проведет масштабные учения ”Запад”, а Швеция в то же время организует учения ”Aurora”, особенно важен обмен информацией. ”Чтобы не произошло то, чего никто не хочет, необходим диалог”, — сказал президент Финляндии.

Путин защищал право на организацию совместно Россией и Китаем морских военных учений на Балтийском море, утверждая, что дело не в желании побряцать оружием, или создать новый военный блок, а задачей является развитие мастерства военных.

Те же слова использовал и Ниинисте, говоря об участии Финляндии в шведских учениях ”Aurora”, в которых также свои умения будут развивать военные из стран НАТО, в том числе американцы и эстонцы.

”Это также не имеет отношения к бряцанью оружием и созданию нового блока. Когда есть армия, есть и учения”, — сказал Ниинисте.

Президент Финляндии призвал на пресс-конференции сделать шаги для прекращения войны на Украине, даже если это маленькие шаги. ”Самое важное — это прекращение вооруженного противостояния, которому мог бы способствовать, например, обмен пленными”, — отметил Ниинисте.

По поводу самой горячей темы этой недели, то есть новых санкций в отношении России, одобренных конгрессом США, Путин сказал, что они, предписывая суверенным государствам Европы, с кем их фирмы могут заключать договоры, противоречат международному праву и нарушают правила ВТО.

”Отношения государств зависят от того, насколько они независимы, — добавил Путин. — Мы не видели окончательной версии этого законопроекта и не можем дать исчерпывающую оценку. Но понятно, что нас пытаются спровоцировать на ответные шаги. Как вы знаете, мы верим в необходимость терпеливого отношения, но невозможно быть терпеливым всегда. Наша реакция зависит от финальной версии законопроекта”.

Ниинисте выразил надежду на то, что Евросоюзу удастся убедить США в том, что санкции влияют не только на Россию, отчего они вредны.

Отвечая на вопрос CNN, касающийся якобы имевшего место вмешательства России в президентскую кампанию в США, Путин сказал, что расследование не является справедливым, а разжигание антироссийской истерии только усиливается.

”Очень жаль, что российско-американские отношения принесены в жерству внутриполитическим целям, — сказал Путин. — Но мы знаем, что у нас в США много друзей, и там много здравомыслящих людей”.

Он выразил надежду на то, что государства смогут все-таки сотрудничать, например, в вопросах окружающей среды, борьбы против терроризма и организованной преступности.

Саули Ниинисте опроверг утверждение, что Финляндия пытается балансировать между интересами крупных держав, заверив, что Финляндия желает сохранять отношения как с соседними государствами, так и с более дальними партнерами по Евросоюзу, а также с Россией.

Возможность подчеркнуть необходимость диалога и сотрудничества на пресс-конференции использовали не раз оба президента.

”Я верю в нахождение решений через диалог”, — подтверждал Ниинисте.

”Мы живем в очень сложном и хрупком мире, — добавил Путин. — Следует избегать и минимизировать риски, тогда можно развивать отношения, улучшая качество жизни людей. Это и было целью нашей сегодняшней встречи”.