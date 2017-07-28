28.07.2017, 15:30

ЭКСКЛЮЗИВ: Путин в Финляндии: санкции США неправомочны, терпение России не бесконечно

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

На встрече двух глав государств, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте, речь шла о торговых отношениях между странами, а также о проблемах международной безопасности и санкциях, сообщает Eesti Päevaleht.

До вчерашней встречи стороны дали понять, что Владимир Путин и Саули Ниинисто поговорят о торговле и развитии инфраструктуры, в том числе о туризме и упрощении пересечения границы.

О торговых связях, взаимном сотрудничестве в области туризма и окружающей среды, речь шла и на совместной итоговой пресс-конференции.

Ниинисте привел в пример новую водоочистную станцию, создаваемую под Петербургом в рамках совместного проекта, а также совместную работу над местом хранения отходов в Красном бору.

Путин отметил, что в России расширяют свою деятельность финские кампании, в том числе Valio и Nokian Tyres, а российская интернет-компания Yandex пару лет назад открыла в Финляндии свой дата-центр. Также Путин напомнил о планах построить в Финляндии атомную электростанцию при финансовом участии России.

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Президенты поговорили и о безопасности в регионе Балтийского моря и о военных учениях.

Ниинисте заявил, что в ситуации, когда Россия в сентябре проведет масштабные учения ”Запад”, а Швеция в то же время организует учения ”Aurora”, особенно важен обмен информацией. ”Чтобы не произошло то, чего никто не хочет, необходим диалог”, — сказал президент Финляндии.

Путин защищал право на организацию совместно Россией и Китаем морских военных учений на Балтийском море, утверждая, что дело не в желании побряцать оружием, или создать новый военный блок, а задачей является развитие мастерства военных.

Те же слова использовал и Ниинисте, говоря об участии Финляндии в шведских учениях ”Aurora”, в которых также свои умения будут развивать военные из стран НАТО, в том числе американцы и эстонцы.

”Это также не имеет отношения к бряцанью оружием и созданию нового блока. Когда есть армия, есть и учения”, — сказал Ниинисте.

Президент Финляндии призвал на пресс-конференции сделать шаги для прекращения войны на Украине, даже если это маленькие шаги. ”Самое важное — это прекращение вооруженного противостояния, которому мог бы способствовать, например, обмен пленными”, — отметил Ниинисте.

По поводу самой горячей темы этой недели, то есть новых санкций в отношении России, одобренных конгрессом США, Путин сказал, что они, предписывая суверенным государствам Европы, с кем их фирмы могут заключать договоры, противоречат международному праву и нарушают правила ВТО.
”Отношения государств зависят от того, насколько они независимы, — добавил Путин. — Мы не видели окончательной версии этого законопроекта и не можем дать исчерпывающую оценку. Но понятно, что нас пытаются спровоцировать на ответные шаги. Как вы знаете, мы верим в необходимость терпеливого отношения, но невозможно быть терпеливым всегда. Наша реакция зависит от финальной версии законопроекта”.

Ниинисте выразил надежду на то, что Евросоюзу удастся убедить США в том, что санкции влияют не только на Россию, отчего они вредны.

Отвечая на вопрос CNN, касающийся якобы имевшего место вмешательства России в президентскую кампанию в США, Путин сказал, что расследование не является справедливым, а разжигание антироссийской истерии только усиливается.

”Очень жаль, что российско-американские отношения принесены в жерству внутриполитическим целям, — сказал Путин. — Но мы знаем, что у нас в США много друзей, и там много здравомыслящих людей”.

Он выразил надежду на то, что государства смогут все-таки сотрудничать, например, в вопросах окружающей среды, борьбы против терроризма и организованной преступности.

Саули Ниинисте опроверг утверждение, что Финляндия пытается балансировать между интересами крупных держав, заверив, что Финляндия желает сохранять отношения как с соседними государствами, так и с более дальними партнерами по Евросоюзу, а также с Россией.

Возможность подчеркнуть необходимость диалога и сотрудничества на пресс-конференции использовали не раз оба президента.

”Я верю в нахождение решений через диалог”, — подтверждал Ниинисте.

”Мы живем в очень сложном и хрупком мире, — добавил Путин. — Следует избегать и минимизировать риски, тогда можно развивать отношения, улучшая качество жизни людей. Это и было целью нашей сегодняшней встречи”.

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