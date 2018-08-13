13.08.2018, 11:49

Экс-ведущий ”Взгляда” назвал заказчика и причину убийства Листьева

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Lenta.ru
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Boriss Berezovski
Boriss BerezovskiFoto: Stefan Wermuth, Reuters

Коллега первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком его убийства покойного олигарха Бориса Березовского. Об этом он сообщил в интервью каналу MixTV, запись доступна на YouTube.

Гибель Листьева Захаров связал с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ. ”И вот кто-то, кто стоял за Владом, решают, что Первый канал вводит мораторий на размещение рекламы сторонними организациями, а непосредственно размещением будет заниматься сам Первый канал. То есть сразу логически и легко вычисляется, кто от этого нес наибольший ущерб”, — сказал бывший ведущий ”Взгляда”.

”Процентов с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых. Который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне. То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего”, — пояснил Захаров. ”Вы упомянули Бориса Березовского”, — ответил ему интервьюер, после чего разговор продолжился.

Ведущий ”Взгляда” подчеркнул, что телевизионщик неоднократно получал звонки с угрозами от неких ”анонимных персонажей”, которые требовали отменить это нововведение. По мнению ведущего, Листьев повел себя глупо, не попросив правоохранительные органы о защите. ”Когда речь идет о четверти миллиарда долларов, как вы понимаете, "погрозят-погрозят — да и перестанут" не работает”, — добавил коллега первого гендиректора ОРТ.

Не существует каких-либо следственных действий, которые доказывают причастность олигарха Бориса Березовского к убийству первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Об этом заявил бывший ведущий программы ”Взгляд” Александр Политковский, сообщает РЕН ТВ.

Таким образом Политковский прокомментировал теорию, которую выдвинул его бывший коллега Дмитрий Захаров. ”Это расхожая теория. Она имела место быть. Но вы понимаете, он стал беглым, а на беглого человека всегда проще всего это дело списать”, — сказал Политковский.

По словам журналиста, версия о том, что гибель Листьева связана с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ, также не находит подтверждения. ”Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор. Он не решал этих вопросов”, — добавил Политковский.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.

Олигарх Борис Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года в доме бывшей жены в Аскоте (Великобритания). Приоритетной версией смерти считается самоубийство.

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