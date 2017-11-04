Экс-советник Трампа рассказал о встрече с российскими чиновниками

Картер Пейдж признал, что встречался с представителями правительства РФ, включая некого высокопоставленного чиновника, в июле 2016 года. Ранее он отрицал подобные контакты.

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж признался, что встречался с представителями правительства РФ во время своей поездки в Москву в июле 2016 года. Об этом в ночь на субботу, 4 ноября, пишет газета The New York Times.

Соответствующие показания Пейдж дал 2 ноября на закрытых слушаниях комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, который занимается расследованием возможного вмешательства России в американские выборы. Ранее экс-советник Трампа отрицал контакты с российскими чиновниками во время той поездки, отмечает The New York Times.

3 ноября в интервью Картер Пейдж заявил, что встреча была короткой и он только "быстро поздоровался с парой человек". Бывший советник Трампа уточнил, что среди тех, с кем он встречался, был один высокопоставленный чиновник, но не раскрыл его имя. После поездки в Москву Пейдж уведомил предвыборный штаб Трампа о встрече электронным письмом.

Контакты еще одного экс-советника Трампа с РФ

30 октября стало известно, что другой экс-советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в ряде контактов с неким профессором и гражданкой РФ, которые якобы имели связи с российскими властями. Неназванный профессор рассказывал Пападопулосу о компромате на Хиллари Клинтон в форме "тысяч электронных писем" еще до публикации WikiLeaks переписки руководства Демократической партии, а также якобы свел его с представителем МИД РФ.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.