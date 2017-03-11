Экс-советник Трампа подтвердил переписку с предполагаемым российским хакером перед выборами

Бывший советник президента США Роджер Стоун подтвердил, что переписывался в Twitter с хакером Guccifer 2.0, заявившем о своей ответственности за взлом серверов Демпартии, пишет DW.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по предвыборной кампании Роджер Стоун признал факт своей переписки с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, который в июне 2016 года взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила газета The Washington Times.

По словам Стоуна, он обменивался с хакером сообщениями в Twitter спустя несколько недель после взлома серверов и публикации электронной переписки демократов. При этом Стоун подчеркнул, что разговор с хакером был "совершенно безобидным". "Он был настолько поверхностным, коротким и банальным, что я о нем забыл", — указал он в разговоре с корреспондентом издания.

В частности, хакер поблагодарил Стоуна за написанную о нем статью на интернет-портале Breitbart News, которая была опубликована 5 августа. В ней указывается, что атаку на серверы Демократической партии совершил Guccifer 2.0, а не российские взломщики. В свою очередь Стоун написал хакеру о том, что "рад" восстановлению его аккаунта после короткой блокировки.