Экс-шпиона Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

По данным британской полиции, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Следствие считает, что речь идет о покушении на убийство.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были с большой степенью вероятности отравлены с использованием вещества нервно-паралитического действия. Об этом вечером в среду, 7 марта, сообщил глава антитеррористического подразделения британской полиции Марк Роули, не предоставив подробной информации об использованном веществе.

По его словам, дело расследуется по статье о покушении на убийство, поскольку 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь стали жертвами "целенаправленного нападения". Полицейский, который два дня назад одним из первых оказался на месте происшествия, также находится в больнице в критическом состоянии.

Официальный Лондон может бойкотировать ЧМ-2018 в России

Посещение британскими политиками и высокопоставленными лицами чемпионата мира по футболу в России стоит под вопросом из-за подозрений в причастности Москвы к отравлению в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом заявила в среду, 7 марта, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Таким образом, глава правительства подтвердила слова британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который накануне отметил, что "очень трудно предположить, что Великобритания будет представлена в обычном порядке" на чемпионате, если окажется, что Москва причастна к инциденту. Позднее представитель британского МИДа пояснил, что речь идет о присутствии на ЧМ-2018 политиков и дипломатов, а не участии футболистов английской сборной.

Джонсон также указал, что Лондон может рассмотреть введение санкций против РФ, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Скрипаля и его дочери.

Дела Скрипаля и Литвиненко

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были 4 марта обнаружены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".