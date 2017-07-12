12.07.2017, 20:45

Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам по делу о коррупции

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bbcrussian.com
EST
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам по делу о коррупции
FOTO: ADRIANO MACHADO, REUTERS

Суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.

Экс-президента и его супругу обвиняли в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили 747,8 тыс. долларов от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с государственной компанией Petroleo Brasileiro.

Адвокаты Да Силвы намерены подать апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент будет находиться на свободе.

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