Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам по делу о коррупции

Суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.
Экс-президента и его супругу обвиняли в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили 747,8 тыс. долларов от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с государственной компанией Petroleo Brasileiro.
Адвокаты Да Силвы намерены подать апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент будет находиться на свободе.
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