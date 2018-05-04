Экс-премьер Армении: новой власти придется продолжить реформы Саргсяна

Депутат армянского Национального собрания от Республиканской партии, бывший премьер и спикер парламента Хосров Арутюнян рассказал Би-би-си, почему власти передумали и пошли на уступки оппозиции, и какую роль сыграл в этом ушедший в отставку Серж Саргсян.

С Арутюняном беседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко.

О важности отдать власть ради стабильности

Би-би-си: Почему Республиканская партия сначала отклонила кандидатуру Пашиняна, а спустя всего день пошла на компромисс?

Хосров Арутюнян: Это не за один день. Этот вопрос имеет место — как же мы первого числа не поддержали, а потом поддались. Может сложиться впечатление, что это под давлением забастовки. Но до 1 мая этого давления было не меньше, чем после.

До голосования 1 мая наша фракция общалась с Пашиняном. Лично для себя я сделал выводы, что он со своими знаниями недостаточно опытен, у меня лично были свои сомнения, сможет ли он взять на себя все бремя той власти, когда премьер фактически является руководителем государства.

Мы голосовали против Никола Пашиняна, чтобы его народ, его команда осознали, что проблем очень много, и пути к решению еще не озвучены — и в сфере внешней политики, и в сфере безопасности.

Би-би-си: Так почему вы отдаете власть?

Х.А.: Наша задача не ввести ситуацию в тупиковую, как говорится, в штопор. Мы хотели, и сейчас хотим способствовать формированию стабильной ситуации. Стабильность для Армении — самое ценное. Это возможность противостоять тем внешним угрозам, в том числе военным, в условиях которых мы сейчас живем.

Би-би-си: В России люди голосуют за президента Путина как раз за счет обещаний, что он обеспечит стабильность. Вы ради стабильности власть отдаете.

Х.А.: Мы должны считаться с реалиями.

Би-би-си: Участвовал ли Серж Саргсян в консультациях по поводу того, что Республиканская партия поддержит кандидата, который наберет более трети голосов?

Х.А.: Да, непременно. Это же самое важное решение в партии и глава партии не может не принимать участия. Он не отказывается от той ответственности, которую несла и будет нести партия при новом правительстве для того, чтобы обеспечить продвижение вперед.

Би-би-си: Обсуждали ли вы вопрос поддержки оппозиционного кандидата на должность премьер-министра с коллегами-депутатами из России? С Кремлем?

Х.А.: Не могу сказать. Наши товарищи из Госдумы, которые были здесь — их задача была понять, что происходит, чтобы ситуацию выровнять и не довести до тупиков. Других консультаций я не видел. Никакого вмешательства Кремля я не вижу. Это очень внутриармянский процесс.

Би-би-си: Вы готовы поддержать кандидатуру Пашиняна на голосовании 8 мая?

Х.А.: То, что партия поддержит — здесь двух мнений не может быть. Политически вопрос уже решен — будем поддерживать. Но вместе с тем здесь есть вопрос гражданской позиции. Я должен еще обдумать.

Би-би-си: Были ли какие-то условия, при которых партия поддержит кандидата, набирающего треть голосов?

Х.А.: Не было. Было четко объявлено, что мы осознаем ситуацию, наша задача — восстановление стабильности в республики и поэтому мы идем на такой шаг. Других условий не было.

О Пашиняне и его команде



Би-би-си: Какие у вас к Пашиняну вопросы?

Х.А.: Казалось бы, огромная поддержка молодежи, вообще населения. И на этом фоне говорить "За короткий срок мы обеспечим 30% рост доходов в бюджет". Я не верю в это. Нет таких ресурсов. Или, скажем, есть у наших крестьян кредиты — 194 млрд драмов. Теперь он говорит: "Мы постараемся их аннулировать". Как, каким образом? Когда он выдвигает такие тезисы, у меня, да у многих возникает ощущение, что это не популизм, а признак того, что он не в теме.

Он [Пашинян] вынужден будет продолжить те реформы, которые начал Серж Саргсян, хочет он этого или нет.

Если есть какие-то недостатки, это стараются компенсировать с помощью команды, состава правительства. Ладно, вы талантливый лидер, но управлять государством — это не только ораторское искусство. Я спрашивал: ладно, может, вы имеете своих ключевых исполнителей, членов команды; кто будет вашим министром обороны, кто будет министром иностранных дел? Кто будет первым вице-премьером, министром финансов?

Би-би-си: Вы получили ответы на эти вопросы?

Х.А.: Нет. Он [Пашинян] сказал, что у нас есть 25-30 дней и мы наберем свою команду. Ответов так и не появилось, вопрос все еще в повестке дня.

Би-би-си: Вы бы согласились пойти работать в его кабинет министров?

Х.А.: Не думаю, что будет такое предложение. И я уютно себя чувствую парламентарием. Работа мне по душе, это творческий процесс, который меня очень воодушевляет.

Би-би-си: Пашинян прозападный политик?

Х.А.: Реальная политическая сила в Армении не может иметь прозападную или пророссийскую направленность. Это просто невозможно, наше общество не позволит. У нас с Россией стратегическое партнерство, которое определено следующим — у России в южном направлении, с которым цели и интересы в области безопасности совпадают полностью. Армения нужна России, чтобы она могла реализовать свои интересы геополитические на юге, нам Россия нужна как партнер, чтобы нейтрализовать угрозы, которые мы имеем и с востока, и с Запада.

О роли Саргсяна во время руководства страной и после отставки



Би-би-си: У вас на стене портрет Саргсяна. Почему?

Х.А.: Я считал и буду считать Саргсяна одним из очень влиятельных государственных мужей, которые внесли свою лепту в строительство нашего государства, тем более в сфере внешней политики и безопасности. То, что нам удалось избежать сценария, который произошел в Украине, то что нам удается с Востоком и с Западом иметь очень конструктивные взаимоотношения, это заслуга Саргсяна.

Би-би-си: Но люди на площадь-то вышли против Саргсяна.

Х.А.: Мы с 1990 года формировали проблемы системного характера — коррупцию, нехватку справедливости, проблемы с судебной властью, налогообложением. Это не вчера все появилось. Поломать все это одним махом не удастся никому. Я не говорю, что все это без причины. Но решить эти проблемы путем революционных преобразований невозможно.

Би-би-си: Вы, как бывший премьер и действующий депутат, несете за эти проблемы ответственность?

Х.А.: Конечно. И я говорю об этом публично. А то, что у нас положительное есть, я считаю успехом всех. А за недостатки я считаю себя ответственным, вне зависимости от того, насколько я к ним имею отношение — прямое или нет.

О партии власти, потерявшей власть



Би-би-си: Почему голосов сторонников РПА сейчас не слышно?

Х.А.: Нельзя сказать, что Республиканская партия абсолютно потеряла свой социальный базис. Та впечатляющая масса людей, которая собирается на площади Республики — это отнюдь не все наше население, но это та активная часть, с позицией которой никто не имеет права не считаться.

Би-би-си: За РПА проголосовало большинство населения Армении. Почему они не выходят на митинги?

Х.А.: Не было ни одного телодвижения со стороны руководящей партии, чтобы вывести своих сторонников на улицу. Это привело бы к катастрофическим результатам. Те изъяны, которые подвергают коррозии нашу действительность, и они (протестующие), и мы согласны с ними. Довести людей до гражданского противостояния — это не путь решения вопросов. Поддерживают ли люди республиканскую партию или нет — это можно узнать, когда пройдут выборы.

Би-би-си: Республиканская партия сделала выводы из случившегося? Вы поняли, что сделали не так?

Х.А.: В первую очередь, было недостаточно предоставлено политической оппозиции реальных рычагов, реальных полномочий. Вот в области конкуренции — есть рынки, на которых определенные компании имеют фактическую монополию, контролируют цены. Вот функцию контроля за обеспечением здоровой конкуренции отдать оппозиции. Это участие в процессе и ответственность за результаты.

Би-би-си: Теперь Республиканская партия переходит в оппозицию?

Х.А.: Не исключено. Не хочу догадываться.

Би-би-си: Как вам лично ощущать себя оппозиционером?

Х.А.: У меня были короткие периоды, когда я был в оппозиции к власти — 2003-2004 годы. Поработаем. Буду я в парламенте или нет — неважно, я максимально буду способствовать продвижению Армении вперед.