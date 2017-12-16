Экс-посол США в РФ раскритиковал Трампа за звонок Путину

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол подверг критике президента США Дональда Трампа за его звонок президенту России Владимиру Путину. "Меня шокирует, что этот телефонный разговор состоялся", - сообщил Макфол в пятницу, 15 декабря, в интервью телеканалу MSNBC.

Бывший дипломат подчеркнул, что Трамп провел разговор, который советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер не советовал ему делать. "По моему мнению, этот звонок не отвечает национальным американским интересам", — заявил Макфол.

Макфол: Путин знает, как манипулировать Трампом

Бывший посол также раскритиковал Трампа за то, что тот поблагодарил Путина за положительные высказывания об американской экономике. Он отметил, что российский президент умеет добиться от Трампа желаемого результата. "Путин знает, что когда он говорит Трампу приятные вещи, то получает от него такую реакцию", — отметил Макфол.

Ранее 14 декабря Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону ядерную программу КНДР. Президент США отметил, что Соединенные Штаты надеются на помощь России в конфликте вокруг Северной Кореи. Кроме того, Трамп поблагодарил Путина за "признание высоких экономических показателей Америки", которые тот отметил на своей ежегодной пресс-конференции в Москве.