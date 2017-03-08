Экс-мэр Вентспилса произнес перед театралами речь по-русски и заинтересовал Центр госязыка

Центр госязыка начал проверку в отношении отстраненного от исполнения обязанностей мэра Вентспилса Айвара Лембергса ("Latvijai un Ventspilij"), который обратился к посетителям дома культуры Jūras vārti по-русски, сообщает передача LTV "Panorāma".

В Латвии по закону, на мероприятиях депутаты должны говорить только на государственном языке. Если мероприятие организует муниципальное или государственное учреждение, необходимо обеспечить перевод, пишет rus.delfi.lv.

Вечером 28 февраля во время подписания договора с Рижским Русским театром Лембергс, коротко поздоровавшись на госязыке, произнес короткую речь на русском языке без перевода. В зале находилась преимущественно русскоязычная публика.

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Организатор мероприятия — муниципальное предприятие Kurzemes filharmonija. По словам его руководителя Сигиты Миголы, титры с переводом к постановке "Гранатовый браслет" во время спектакля транслировались. Но речь Лембергса была спонтанной.

Центр госязыка начал проверку, поэтому пока подробных комментариев не дает. Как сказала замдиректора Центра Ингрида Берзиня, у всех участвующих сторон потребуют объяснений.

Штраф за такое нарушение составляет от 35 до 70 евро, а при повторном случае — 140 евро, и он налагается на организатора мероприятия, а не на должностное лицо, говорившее не на госязыке.

Как сообщалось, в феврале в поле зрения Центра госязыка в очередной раз попал мэр Риги Нил Ушаков. Специалистам Центра не понравилось, что в "День теней" градоначальник общался со школьниками не на латышском, а на русском языке.

Летом 2016 года на Ушакова был наложен штраф за общение в соцсетях на русском языке. Также у инспектирующих в свое время были претензии к градоначальнику из-за общения на русском языке во время мероприятий, посвященных 9 мая.