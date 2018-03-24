Экс-лидеру Каталонии Пучдемону грозит задержание в Финляндии

Полиция Финляндии получила европейский ордер на арест (EAW) бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, но в настоящее время не знает его местонахождение. Известно, что он въехал на территорию страны в четверг. По данным Reuters, Финляндия планирует "нормальный процесс экстрадиции". Испанские власти предъявляют Пучдемону обвинения в организации переворота, которые грозят ему сроком до 30 лет тюрьмы.

"Финляндия получила европейский ордер на арест (EAW) гражданина Испании, находящегося в Финляндии. Испания предоставила запрашиваемую информацию Центральному бюро расследований (Финляндии) для международного ордера на арест в субботу днем. Начинается обычный в таких случаях процесс передачи лица, находящегося в розыске. Сведения о местонахождении данного лица в настоящее время властям (Финляндии) неизвестны", — цитирует сообщение полиции РИА "Новости".

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

Адвокат Пучдемона Жауме Алонс-Куэвильяс заявил, что политик явится в полицию Финляндии, так как "других вариантов нет". В то же время в комментарии Catalunya Ràdio он сказал, что пока не разговаривал со своим клиентом.

Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию и Швейцарию.