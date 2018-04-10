10.04.2018, 09:10

Экс-губернатор Кемеровской области: у меня совесть перед богом чиста

 (22)
Gazeta.ru
EST 1
Aman Tulejev
Aman TulejevFoto: Aleksandr Krjažev, Sputnik

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что его совесть чистой перед богом после произошедшей трагедии в ТЦ ”Зимняя вишня”, передает РИА ”Новости”.

Он пояснил, что после трагедии сделал все, что мог, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел ”ни дня ни ночи покоя”

”У меня совесть перед богом чиста, это самое главное. Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно”, — заявил Тулеев.

Он также поблагодарил облсовет за поддержку.

”Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)”, — сказал Тулеев

Ранее совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.

Тулеев сложил с себя полномочия главы Кемеровской области после пожара в ТЦ ”Зимняя вишня”. В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в данный момент задержаны подозреваемые.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Экс-полицейский: довольствоваться пустым кошельком и из чувства справедливости рисковать жизнью? Спасибо, с меня хватит

10.04.2018
В редакцию Delfi Naistekas написала Эге, которая в 2000-х выучилась на полицейского, преследуя благую цель — сделать Эстонию лучше. К настоящему моменту женщина сменила место работы.
Подробнее




Юные жители Кохтла-Ярве написали президенту по ее просьбе. ”Я бы увеличила зарплаты”

10.04.2018
Выступая в канун 2018 года на площади Вабадузе, президент ЭР Керсти Кальюлайд призвала молодежь писать письма Эстонии, тем, кто ею управляет. ”Дорогая эстонская молодежь, пожалуйста, говорите с нами — с теми, кто сегодня принимает решения. Прошу, запишите свои мысли. Здесь и сейчас. Пишите Эстонии”, — обратилась Кальюлайд с молодым поколениям. Учащиеся Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве прислушались и написали. Delfi предлагает вам подборку мыслей юных жителей Кохтла-Ярве, которыми они поделились с президентом.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Safari
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
95,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €

Суд над зарезавшим двух человек в Турку: обвиняемый не раскаивается

10.04.2018
В суде города Турку идет судебное заседание по делу о нападении с ножом и массовом убийстве, которые произошли прошлым летом. Суд постановил, что подозреваемый будет находится на заседании в наручниках.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Забастовка в аэропортах Германии грозит массовой отменой рейсов

10.04.2018
Забастовка запланирована в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена. Профсоюз добивается повышения зарплаты для работников государственных и муниципальных организаций на 6 процентов.
Подробнее

Постпред США в ООН: кровь сирийских детей — на руках России

10.04.2018
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с предполагаемой химической атакой в пригороде Дамаска, представитель США Никки Хейли заявила, что Россия виновата в гибели мирных жителей в Сирии.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ