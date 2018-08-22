22.08.2018, 07:18

Экс-главу штаба Трампа Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов

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bbcrussian.com
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Paul Manafort
Paul ManafortFoto: CARLO ALLEGRI, REUTERS

Суд присяжных признал политтехнолога и экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов.

Манафорт признан виновным по двум из девяти пунктов по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному из четырех пунктов по уклонению от декларирования иностранных счетов.

Обвинение утверждало, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов.

69-летний Манафорт виновным себя не признал. Как заявил его адвокат, Манафорт разочарован решением суда, рассматривает варианты дальнейших действий и благодарит судью и присяжных за проделанную работу.

Приговор по делу будет вынесен позднее. Процесс над Манафортом проходит в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния.


По делу Манафорта дали показания 27 свидетелей. Ключевыми на процессе стали показания его бывшего помощника Рика Гейтса. Он рассказал присяжным, как помогал своему бывшему боссу отмывать деньги и как сам украл у него часть средств.

Половина обвинений, предъявленных Манафорту, касалась банковских махинаций — по каждому пункту ему грозит до 30 лет заключения.

Сторона защиты отказалась от вызова свидетелей. Сам Манафорт также отказался давать показания, настаивая на собственной невиновности.


Русская служба Би-би-си пристально следила за ходом процесса над политтехнологом. Вот основные материалы, касающиеся расследования.

В случае признания его виновным Манафорт может остаток своих дней провести в тюрьме
В общей сложности максимальный срок заключения по всем пунктам, установленный законом, теоретически может достигать 305 лет, однако на деле он, скорее всего. окажется значительно ниже, учитывая федеральные директивы по назначению сроков.

Опрошенные агентством Рейтер эксперты в области американского уголовного права ранее предполагали, что в случае признания виновным по всем пунктам Манафорт мог получить от 7 до 12 лет тюрьмы.

В чем обвиняли Манафорта

  • Недостоверные налоговые декларации — пять эпизодов. Максимальный срок: 3 года по каждому эпизоду
  • Сокрытие зарубежных банковских счетов — четыре эпизода. Максимальный срок: 5 лет по каждому эпизоду
  • Махинации с кредитами в Citizens Bank — три эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду
  • Махинации с кредитами в Banc of California — два эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду
  • Махинации с кредитами в Федеральном сберегательном банке — четыре эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду


Пол Манафорт на протяжении нескольких месяцев возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа — именно он руководил избирательной кампанией, когда Трамп получил номинацию от Республиканской партии.

В октябре прошлого года спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против него обвинения в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

В то же время предъявленные Манафорту обвинения никак не связаны с Дональдом Трампом или его предвыборной кампанией — в их сердцевине консультационные услуги, которые Манафорт оказывал пророссийским политикам на Украине.

Как говорится в преамбуле к обвинительному документу, между 2006 и 2015 годом Манафорт и его помощник Рик Гейтс были незарегистрированными агентами правительства Украины, Виктора Януковича, который был украинским президентом с 2010 до 2014 года, и его Партии регионов, а потом оппозиционного блока.

По информации газеты New York Times, украинские власти якобы обнаружили бухгалтерские записи, обещавшие выплатить Манафорту более 12 млн долларов за консультационные услуги, которые он оказывал Виктору Януковичу в бытность того президентом.

Также звучали предположения, что Манафорт якобы тайно работал на российского олигарха, чтобы помочь президенту Владимиру Путину в достижении его целей в других частях бывшего СССР. Манафорт отрицает эти обвинения.

По словам прокуроров, обвиняемые заработали на Украине десятки миллионов долларов и в целях уклонения от налогов США отмыли их через десятки американских и офшорных корпораций и банковских счетов, открытых ими или их уполномоченными на Кипре, Сейшельских островах, а также Сент-Винсенте и Гренадинах.

В то же время Манафорт и Гейтс заверяли бухгалтеров, заполнявших их налоговые декларации, что у них нет счетов за границей.

14 сентября в Вашингтоне начнется новый процесс над Манафортом.

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