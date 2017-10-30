Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США, говорится в заявлении ведомства.

Среди других эпизодов обвинения — отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Ранее Си-эн-эн и New York Times сообщали, что Манафорт готов дать показания федеральным властям вместе со своим бывшим партнером по бизнесу Риком Гейтсом по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как писали очевидцы в "Твиттере", в понедельник утром Манафорт покинул свой дом в Александрии (штат Вирджиния) вместе со своим адвокатом. Затем по телевидению США показали кадры, на которых видно, как он заходит в здание ФБР в Вашингтоне.

ФБР ведет сразу несколько расследований о возможном вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

68-летнему Полу Манафорту пришлось покинуть команду Дональда Трампа за несколько месяцев до ноябрьских выборов. Поводом для его ухода из штаба стали сообщения американских СМИ о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине.

Спецпрокурор Роберт Мюллер также расследует ряд сделок Манафорта с недвижимостью, возможные случаи отмывания денег и другие финансовые преступления, сообщает Рейтер.

Рик Гейтс долгое время был партнером Манафорта и, предположительно, имеет связи с рядом российских и украинских олигархов.

Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал свои связи с Россией и называл расследование против его штаба "охотой на ведьм". В Кремле также отвергают факт вмешательства в американские выборы.