Экс-глава российского тюремного управления приговорен к 8 годам колонии

Судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко приговорила бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима за мошенничество при закупках электронных браслетов.

Реймеру также назначен штраф 800 тысяч рублей (12 500 евро), передает "Медуза".

Реймер на суде свою вину не признал.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 годы. В 2015 году, через три года после отставки, его задержали по обвинению в закупке электронных браслетов по завышенным ценам.

Два других фигуранта дела Николай Криволапов и Виктор Определенов получили 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно.

Защита обжалует приговор, сообщил ТАСС адвокат Владимир Жеребенков. "Защита настаивает на невиновности фигурантов дела и подаст жалобу в апелляционную инстанцию Московского городского суда", — сказал Жеребенков.