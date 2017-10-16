Экс-глава МАГАТЭ: Россия должна заверить Европу, что не хочет захватить Прибалтику

Российская сторона должна заверить Западную Европу в отсутствии планов в отношении стран Восточной Европы и Балтии, заявил экс-глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Ханс Бликс в интервью ”Газете.Ru”.

”В Западной Европе должны, как мне кажется, получить заверения, что у России нет планов в отношении стран Балтии, Польши, Чехии и Словакии, Румынии и т.д. Это должно быть услышано. Лично я не думаю, что такие планы существуют, но это должно быть сказано вслух”, — сказал он.

Он также отметил, что в данный момент видит возвращение возможностей для диалога между сторонами, подчеркнув, что даже в случае с США, где ”это все находится на еще более низком уровне”, видны изменения в лучшую сторону.