Экс-глава Каталонии Пучдемон не будет просить убежища в Бельгии

Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей и хочет вернуться в Каталонию, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии".

Пучдемон уточнил, что неходится в Бельгии "из соображений безопасности и свободы".

По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об агрессии Мадрида.

"Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение", — сказал Пучдемон.

По его словам, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

Экс-глава региона также призвал своих сторонников успокоиться и постараться избежать конфронтации с Мадридом. "Мы не можем построить республику на насилии", — сказал он.

Пучдемон заявил, что политический процесс в Каталонии проходил в очень мирной манере, который нарушило вмешательство испанских силовиков, после чего "начался хаос".

Ранее во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября.

В пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Если Карлес Пучдемон будет признан виновным в организации мятежа, ему грозит 30-летний тюремный срок. Согласно законам Испании, призыв прокурора должен быть сначала рассмотрен судьей.

В последнюю неделю в Каталонии прошли массовые митинги как сторонников независимости региона, так и противников отделения от Испании.

Каталония пользуется значительной автономией в Испании, включая собственные полицию, департаменты образования и здравоохранения.