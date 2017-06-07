Экс-глава ФБР подтвердил, что Трамп требовал от него преданности

Опубликовано заявление бывшего директора ФБР Джеймс Коми для сенатского комитета, в котором он подтверждает, что президент Дональд Трамп требовал от него преданности лично себе.



Во вступительном слове, опубликованном комитетом сената по разведке накануне слушаний, Коми описывает ужин с Трампом 27 января, на котором, как ему показалось, президент пытался установить "нечто вроде патронажных отношений" с ФБР.



"Это очень обеспокоило меня, учитывая традиционно назависимый статус ФБР в структуре исполнительной власти", — говорится в заявлении Коми.



Затем, по словам экс-директора ФБР, Трамп обратился к нему со словами "Мне нужна преданность. Я жду преданности".



8 июня Коми должен ответить на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года и подозрений в причастности членов избирательного штаба Трампа к этой деятельности.