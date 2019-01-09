09.01.2019, 12:40

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал Владимира Путина ”самым большим подарком” для НАТО

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Gazeta.ru
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Kohtumine USA väejuhiga
David Petraeus Foto: Andres Putting

Об этом он заявил, выступая на конференции Raisina Dialogue в Индии, сообщает РИА ”Новости”.

По мнению Петреуса, приход Путина к власти дал альянсу ”новый повод к существованию”.

Экс-глава ЦРУ также предположил, что Вашингтон оспорит ”новый геополитический порядок”, в том числе при помощи НАТО.

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