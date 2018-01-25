Экс-доктор сборной США осужден на 175 лет за растление гимнасток

Бывший доктор национальной сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен в штате Индиана к тюремному заключению сроком в 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам. Суд выслушал показания 156 его жертв.

Судья отвергла попытку Нассара принести извинения за содеянное, назвав его слова неискренними, и добавила, что теперь, он проведет всю свою оставшуюся жизнь во тьме.

Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах по отношению к 10 гимнасткам, в том числе и к участницам олимпийской сборной.

Ранее 54-летний доктор уже был приговорен к 60 годам заключения в федеральном суде за хранение детской порнографии.

Во время оглашения приговора судья Розмари Акилина сказала Нассару: "Так же как для меня было честью выслушать показания моих сестер, переживших насилие, мне выпала честь и привилегия вынести вам приговор. Вы, сударь, не заслуживаете того, чтобы когда-нибудь снова оказаться на свободе".

"Вы так и не осознали, что именно вы совершили. Я бы не разрешила вам даже присматривать за моими собаками", — сказала судья, вынося приговор бывшему врачу.

"Я только что подписала распоряжение о приведении в исполнение вашего смертного приговора", — закончила свою речь судья.

До оглашения меры наказания суд в течении семи дней выслушивал показания жертв Нассара, подчас весьма эмоциональных. Часть из них заявили, что прощают своего обидчика.

Затем ему была предоставлена возможность выступить перед судом.

"Мои чувства не идут ни в какое сравнение с болью, травмой и эмоциональным опустошением, которые чувствуете все вы", — сказал он обращаясь к собравшимся в зале суда жертвам своих действий и их родственникам.

"Нет слов которые могли бы описать, насколько глубоко я сожалею о том, что произошло", — добавил он, попросив прощения у своих жертв.

Слова жертв

Раджини Вайдьянатан, Би-би-си, Лансинг, штат Мичиган

В течение семи дней в суде звучали удивительно похожие свидетельства жертв. Бывший доктор сборной США вызывал к себе девочек и девушек для терапевтических процедур, но вместо того, чтобы помочь им с физической болью, он лишал невинности.

Некоторые были настолько юны, что лишь годы спустя осознали, что над ними надругались.

Ларри Нассар, одетый в свою тюремную робу, сидел всего в нескольких метрах от дающих показания женщин, каждая из которых смотрела ему в лицо и рассказывала, что он с ней сделал.

И хотя звучавшие в суде слова были ужасающими, они также дают повод для надежды. Обычно, жертвам сексуального насилия чрезвычайно тяжело вслух рассказывать о произошедшем, в особенности прямо перед лицом того, кто это совершил.

Судья Розмари Акилина затем сообщила, что после того, как Нассар признал себя виновным, он написал ей письмо, в котором утверждал, что женщины сфабриковали обвинения против него, в надежде заработать деньги и славу.

Присутствующие в суде буквально открыли рот от изумления, когда судья прочитала вслух часть этого письма, в котором Нассар утверждает, что его хитростью вынудили оговорить себя .

"Я был хорошим врачом и добивался неплохих результатов, а пациенты, которые теперь выступают против меня, — те же самые люди, которые раньше меня хвалили и возвращились на процедуры снова и снова", — писал Нассар.

"Даже черти в преисподней не имеют такой ярости, как у отвергнутой женщины", — напомнил экс-доктор английское крылатое выражение.

После того, как судья объявила о мере наказания, присутствующие в зале суда встали и устроили овацию.

Среди дававших показания против Ларри Нассара были золотые олимпийские призеры Али Райзман и Джордин Уибер.

Олимпийцы Маккейла Марони, Габби Даглас и Симона Байлз также рассказали о домогательствах Нассара.

В 2015 году федерация гимнастики США, не придавая делу огласки, прекратила сотрудничество с Ларри Нассаром из-за нареканий на его профессиональные качества.

Нассар также работал в Университете Мичигана. В 2014 году, по результатам проверки, университет на три месяца приостановил с ним сотрудничество.

Однако он продолжал принимать пациентов вплоть до 2016 года, когда он был публично обвинен в развратных действиях газетой Indianapolis Star. Позже в том же году он был арестован, и ему были предъявлены обвинения в сексуальном контакте с несовершеннолетним.

Год спустя он был признан виновным в хранении детской порнографии на своем компьютере.

Рейчел Денхолландер, одна из первых женщин публично обвинивших Нассара в непристойном поведении, также заявила о своем возмущении поведением администрации Университета штата Мичиган.

"Какова ценность маленькой девочки? Какова ценность девушки?" — риторически вопрошала Денхолландер, когда описывала, что с ней происходило когда ей было 15 лет.

"Мне никто не верил, потому что меня никто не хотел слушать", — добавила она, сказав, что некоторые девочки жаловались администрации университета, но от них отмахитвались.

"Жертвам заткнули рот, их запугивали, им было сказано, что они проходят медицинские процедуры и иногда их снова посылали на прием к доктору Нассару, где они снова подвергались домогательствам. Вот что происходит, когда в организациях царит культура, при которой сексуальный хищник остается безнаказанным", — сказала Денхолландер, работающая ныне адвокатом.

По словам Рейчел Денхолландер, нанесенная ей психологическая травма бросила ужасающую тень на ее взаимоотношение с медперсоналом, когда она рожала своих троих детей. Двое из ее детей — девочки.

В среду Олимпийский комитет США объявил, что проведет независимое расследование секс-скандала, чтобы понять, как такое поведение Ларри Нассара могло продолжаться столь долго.

Спустя считанные часы после вынесения приговора Нассару палата представителей штата Мичиган подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию призывающую главу Мичиганского университета сложить полномочия.

"Мы утратили доверие к способностям ректора Лу Анны Саймон встать во главе прозрачного расследования, претворить в жизнь изменения, которые гарантируют, что подобное никогда больше не повторится, защитить студентов и вести Университет штата Мичиган в будущее", — гласит текст резолюции.

Вечером в четверг стало известно, что Лу Анна Саймон объявила о своем уходе с поста ректора.