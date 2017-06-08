Экс-директор ФБР рассказывает конгрессменам о Трампе и России

Уволенный Дональдом Трампом бывший директор ФБР Джеймс Коми выступает в комитете по разведке сената США, который ведет расследование в отношении возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем.

Вступительное слово Коми было опубликовано накануне слушаний. Согласно тексту этой речи, экс-глава ФБР даст показания, что президент просил его прекратить расследование увольнения советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Коми говорит, что Трамп назвал расследование о его связях с Россией "нависшей над ним тучей".

При этом еще до увольнения Коми трижды говорил Трампу, что тот не находится под наблюдением у ФБР, о чем публично заявлял и сам президент.

Прочитав речь Коми, опубликованную в среду вечером, частный юридический советник Трампа Марк Касовиц заявил, что тот доволен тем, что Коми подтвердил: президент не находится под прицелом следователей.

"Президент чувствует себя совершенно и полностью реабилитированным", — сказал адвокат.

Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и Директор Национальной разведки США Дэн Коутс ранее уже засвидетельствовали сенаторам, что никогда не испытывали давления со стороны Белого дома к принятию каких-либо незаконных действий.

Однако в ходе слушаний в комитете по разведке сената в четверг Коми также подробно расскажет и о том, как Трамп несколько раз заставлял его почувствовать себя неловко во время ряда встреч, предшествующих увольнению с поста директора ФБР 10 мая.

Сенатский комитет по разведке, где выступит Коми, — это один из нескольких комитетов конгресса, который — совместно с министерством юстиции — расследует возможное вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США в ноябре прошлого года с целью помочь Дональду Трампу победить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Расследование также пытается выяснить, участвовали ли какие-либо представители избирательного штаба Трампа в предполагаемом кремлевском заговоре, который Москва неоднократно отрицала.

Опубликованное заранее выступление Коми занимает семь страниц: в частности, там он рассказывает, что его первая встреча с избранным президентом состоялась 6 января в конференц-зале в небоскребе "Трамп-тауэр", где Коми проинформировал того лично о "непристойных и непроверенных" подозрениях в его адрес.

В досье на президента, составленном бывшим офицером британской разведки, утверждалось, что российские спецслужбы обладают компроматом на Трампа, в том числе видеозаписью его общения с проститутками в московском отеле.

В заявлении Коми говорится, что президент "выразил свое отвращение по поводу этих обвинений и категорически их отверг" на следующей встрече.

Этот разговор состоялся 27 января на ужине в Белом доме, на котором присутствовали только глава ФБР и сам Трамп. Коми добавил, что в тот вечер у него был "очень неловкий разговор" с президентом.

Корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер: Кому верить?

Заранее прочитать показания Коми — все равно что посмотреть блокбастер до официальной премьеры; публикацию его речи стоило был снабдить предупреждением: "Осторожно — спойлеры!"

Коми будет по большей части подтверждать все сообщения, которые ранее уже появлялись в прессе, о том, как проходили его частные встречи с президентом: разговоры о преданности, давление на ФБР с целью спустить на тормозах расследование в отношении Флинна, многочисленные просьбы о публичном подтверждении со стороны ФБР, что бюро не ведет расследования в отношении самого Трампа.

И хотя в своих показаниях Коми выставляет президента в не слишком выгодном свете, он все же не выдвигает в его адрес прямых обвинений в препятствовании правосудию.

Наверняка будет немало разговоров о том, что эти двое могли попросту по-разному интерпретировать значение фразы "честная преданность".

Кроме того, Коми рассматривал просьбу президента в отношении Финна только в смысле разговоров того с российским послом, а не в смысле расследования в целом.

Однако это может не иметь большого значения.

Большая часть заявлений бывшего директора ФБР напрямую противоречат версии Трампа, описывающей их встречи. Получается классическая ситуация "мое слово против твоего" — но у Джеймса Коми есть заметки, сделанные в ходе этих встреч и бесед с другими должностными лицами ФБР, что укрепляет его позицию.

Более того, если судить по последним опросам, американская общественность доверяет уволенному главе ФБР больше, чем президенту. И предстоящее выступление Коми — особенно если Трамп в ответ набросится на него в "Твиттере" — может еще больше повлиять на общественное мнение.

По словам Коми, во время того ужина в Зеленой комнате Белого дома Трамп спросил директора ФБР, хочет ли тот остаться на своем посту.

Ему это показалось странным: до того Трамп уже якобы дважды говорил Коми, что надеется, что тот не уйдет.

Бывший директор ФБР расскажет конгрессменам о том, что этот разговор встревожил его, поскольку он почувствовал попытку "создать некие покровительственные отношения".

"Несколько секунд спустя президент сказал: "Мне нужна преданность, я жду преданности", — утверждает Коми. — В ходе последовавшей за этим неловкой паузы я не пошевелился, не произнес ни слова и не изменил выражения лица. Мы просто молча смотрели друг на друга".

В ходе дачи показаниях бывший директор ФБР подробно расскажет и о своей следующей встрече с Трампом — на собрании в Белом доме 14 февраля, где присутствовали главы разведки.

Президент попросил Коми остаться после заседания в Овальном кабинете и сказал ему: "Я хочу поговорить о Майкле Флинне".

Трамп принял отставку Флинна с поста советника по национальной безопасности всего 24 дня спустя его назначения, когда выяснилось, что тот ввел в заблуждение Белый дом по поводу своих бесед с российским послом.

Коми утверждает, что Трамп сказал ему: "Я надеюсь, что вы ясно видите возможность оставить это [расследование], оставить Флинна в покое. Он хороший парень".

Бывший директор ФБР также утверждает, что не давал никаких гарантий по этому вопросу.

Коми также расскажет сенаторам, что президент позвонил ему 30 марта и сказал, что расследование связей с России стало "тучей, которая мешает ему действовать от лица государства".

По словам экс-директора ФБР, Трамп "сказал, что не имеет никакого отношения к России, не был связан с проститутками в России ".

Коми скажет, что в ходе их разговоров 6 января, 27 января и 30 марта он заверил Трампа, что сам президент не находится под следствием.

Он также засвидетельствует, что Трамп сказал ему в ходе телефонного звонка 30 марта: "Нам нужно обнародовать этот факт", а затем вновь позвонил ему 11 апреля, чтобы надавить на него по этому вопросу. Это был их последний разговор.

Коми заявит, что он сказал президенту, что Белый дом должен связаться с Министерством юстиции.

Бывший директор ФБР отмечает, что с президентом Бараком Обамой он говорил только дважды в течение более чем трех лет, когда они одновременно занимали свои посты.

Однако за четыре месяца нахождения Трампа на посту Коми помнит девять бесед с ним один на один: три личных и шесть по телефону.