Экс-адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний по ”российскому делу”

По данным агентства, речь идет о слушаниях в комитетах конгресса США, на которых выступал Коэн.

Как отмечается, Коэн признался, что солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.

Ранее Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа.