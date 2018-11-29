29.11.2018, 21:30

Экс-адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний по ”российскому делу”

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Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Evan Vucci, AP

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал вину в даче конгрессу ложных показаний по делу о ”сговоре” американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, речь идет о слушаниях в комитетах конгресса США, на которых выступал Коэн.

Как отмечается, Коэн признался, что солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.

Ранее Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа.

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