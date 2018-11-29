29.11.2018, 21:30
Экс-адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний по ”российскому делу”
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал вину в даче конгрессу ложных показаний по делу о ”сговоре” американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, речь идет о слушаниях в комитетах конгресса США, на которых выступал Коэн.
Как отмечается, Коэн признался, что солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.
Ранее Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа.