Экипаж конфискованной в Финляднии российской яхты подозревается в масштабной контрабанде людей

В яхте, которая была пришвартована на гостевом лодочном причале в порту Лаппеенранта, находилось 17 нелегалов. Подозревается, что экипаж несколько раз незаконно перевозил людей в Финляндию по Сайменскому каналу, сообщает YLE.

Экипаж российской яхты, конфискованной финской погранохраной в Лаппеенранта в начале июня, подозревается в масштабной контрабанде людей. Согласно подозрениям, на яхте и раньше незаконно перевозили иностранцев в Финляндию.

Расследование, проведенное финской погранохраной, выявило, что на яхте как минимум четыре раза контрабандой перевозили людей по Сайменскому каналу. Экипаж яхты по-прежнему находится под стражей.

Согласно последним данным, доставленные в Финляндию нелегалы родом из Йемена. Они запросили в Финляндии убежища.