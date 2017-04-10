Экипаж 50-й экспедиции на МКС вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-02" с экипажем 50-й экспедиции вернулся с Международной космической станции на Землю днем в понедельник.

"Есть посадка", — высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами в подмосковном Королеве.

На Землю вернулись два космонавта Роскосмоса Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из капсулы.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Олега Новицкого ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (НАСА) и Тома Песке (ЕSА).