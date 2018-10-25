25.10.2018, 10:27

Екатеринбургский школьник получил двойку по физкультуре из-за того, что не посмотрел фильм "Движение вверх"

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NEWSru.com
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Екатеринбургский школьник получил двойку по физкультуре из-за того, что не посмотрел фильм "Движение вверх"
Foto: Raivo Tasso

В Екатеринбурге ученик школы N53 получил двойку за домашнее задание по физкультуре. Учитель рекомендовал своим подопечным посмотреть спортивную драму Антона Мегердичева "Движение вверх", а мальчику негде было это сделать.

Заданием было на основе сюжета фильма уметь рассказать о методах спортивной мотивации. О том, почему подростку поставили двойку, написал в Facebook отец его одноклассника Роман Исхаков 24 октября.

Он опубликовал скриншот электронного дневника, где в графе "Домашнее задание" указано "посмотреть с родителями фильм "Движение вверх", а в уточнении сказано, что на письменной работе школьникам надо будет ответить на вопросы по спортивной драме.

"То есть, еще раз, задание по физкультуре — посмотреть фильм и рассказать про то, как стать чемпионом. У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: "Ну надо было найти выход", — возмущен Исхаков.

Немногим позднее директор школы Марина Власова рассказала сайту ЕАН, что все двойки уже исправлены. "До нас уже донесли эту информацию, все меры приняты: отметки исправлены, а педагог получил замечание. Он молодой, сами понимаете, бывает", — отметила Власова.

Изданию Ura.ru директор пояснила, что произошло недоразумение и больше такого не повторится. Директор также уточнила, что просмотр фильма был альтернативным заданием, а основным было подготовить сообщение-доклад о баскетболистах. Мальчик, по ее словам, не выполнил ни того, ни другого.

Патриотическая спортивная драма "Движение вверх", снятая студией "Тритэ" Никиты Михалкова и выпущенная при поддержке канала "Россия 1", вышла в декабре 2017 года и стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинематографа РФ. Картина рассказывает о выигрыше сборной СССР по баскетболу у американцев на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Как отмечает ЕАН, в дни премьеры свердловские школы организованно направляли детей в кинотеатры на просмотр фильма за счет родителей.

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