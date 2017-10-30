Екатерина Гордон заявила о планах участвовать в президентских выборах в РФ

Телеведущая Екатерина Гордон объявила о намерении участвовать в следующих выборах президента РФ.

На сайте ее предвыборной кампании gordonzabab.ru говорится, что "основной идеей своей программы она (Гордон -ИФ) обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере", и "права женщин и детей — зеркало российской реальности".

В опубликованном ролике Гордон также заявляет, что, вероятно, будет "единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента".

Гордон также рассказывает, что она мать двух детей, журналист с десятилетним стажем и учредитель юридической компании "Гордон и Сыновья" и знает, как работает юридическая система.