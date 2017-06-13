ЕК начала расследование в отношении Венгрии, Польши и Чехии из-за их отказа принимать мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование в отношении Венгрии, Польши и Чехии из-за их отказа принимать мигрантов по обязательным квотам Евросоюза. Причиной запуска "процедуры устранения нарушений" стал тот факт, что в 2015 году эти страны не приняли беженцев, передает агентство Reuters.

"На протяжении последних месяцев комиссия неоднократно призывала принять беженцев государства — члены ЕС, которые не приняли ни одного человека или не заявили о намерении принять", — пояснили в Еврокомиссии.

Процедура расследования предусмотрена Договором о функционировании ЕС от 2007 года. Документ наделяет ЕК правом инициировать расследование, когда у европейских чиновников появляется подозрение в том, что страна — член Евросоюза нарушила законодательство ЕС.

Тем временем чешский премьер-министр Богуслав Соботка уже заявил, что его страна не намерена менять свою позицию по беженцам, несмотря на решение Еврокомиссии начать процедуру устранения нарушений.

"Мы готовы защищать позицию Чехии, надеюсь, что добьемся этого. Система принудительного распределения беженцев по квотам является побуждением для нелегальной миграции", — подчеркнул он, отметив, что не считает, что Чехии грозит какой-либо штраф из-за невыполнения квот по приему беженцев (цитата по РИА "Новости").

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по всем странам ЕС. Тогда против проголосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

Чехия должна была принять 2,6 тысячи беженцев, однако приняла всего 12 мигрантов и, как сообщил две недели назад глава МВД Чехии Милан Хованец, более их принимать не намерена в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Квоты не действуют, мигранты в странах, которые их принимают, не остаются, ЕС прячет голову в песок и не хочет принять реальность. Я по-прежнему надеюсь, что ЕС не будет выборочно наказывать тех, кто указывает на бессмысленность квот. Это была бы дорога в ад, которая катастрофически подорвала бы доверие людей в Чехии к Евросоюзу", — объявил Хованец накануне.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, в свою очередь, заявил, что Варшава не позволит Еврокомиссии принимать решения о приеме беженцев на территории стран Евросоюза вместо самих государств.

По его словам, действия ЕК "свидетельствуют о том, что комиссия не понимает государства-члены, которые имеют право защищать свои рынки труда, имеют право защищать свою безопасность. "Решения в области миграции могут приниматься только государствами-членами. Это зависит от рынка труда, демографии. Ни один международный институт не может навязать государствам, своим членам, такого типа решения", — пояснил он.

"Это вопросы, которые влияют на рынок труда, на безопасность, и должны быть решены государствами, а не международными институтами. Мы не позволим переложить возможность принятия таких решений с государств на европейские институты", — резюмировал Ващиковский.