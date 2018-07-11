Эймсбери: полиция смогла пообщаться с пострадавшим от "Новичка" мужчиной

Отравленный "Новичком" в английском городе Эймсбери мужчина пришел в сознание и смог коротко пообщаться с полицейскими, которые пытаются выйти на след опасного вещества, заявили в Скотленд-Ярде.

Как сообщила представитель больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон, состояние 45-летнего Чарли Роули оценивается как серьезное, но стабильное.

"Выздоровление займет у Чарли время, но прогресс, которым мы видим, дает нам повод для оптимизма", — говорится в заявлении.

Подруга Роули Дон Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее него, скончалась 8 июля.

Полиция подозревает, что "Новичок", которым отравилась пара в Эймсбери, тот же, которым отравили в марте бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что следователи кратко поговорили с Роули и продолжат расспрашивать его о том, как он и Стерджесс могли столкнуться с "Новичком".

"Любой контакт полиции с Чарли будет проводиться при тесном сотрудничестве с персоналом больницы и его врачами", — сообщила полиция.

Главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала жителям Эймсбери и Солсбери не трогать незнакомые предметы.

В МВД Британии сначала говорили, что, в отличие от случая со Скрипалями, инцидент в Эймсбери вряд ли был "российской атакой". Но позже министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Отравление в Эймсбери

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей.

Отравление в Солсбери

Четыре месяца назад, 4 марта, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Сергей и Юлия выжили и в итоге были выписаны из больницы.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 8 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Москва последовательно отрицает причастность к отравлению.