11.07.2018, 15:50

Эймсбери: полиция смогла пообщаться с пострадавшим от "Новичка" мужчиной

 (11)
bbcrussian.com
EST
Amesbury
AmesburyFoto: SWNS.com

Отравленный "Новичком" в английском городе Эймсбери мужчина пришел в сознание и смог коротко пообщаться с полицейскими, которые пытаются выйти на след опасного вещества, заявили в Скотленд-Ярде.

Как сообщила представитель больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон, состояние 45-летнего Чарли Роули оценивается как серьезное, но стабильное.

"Выздоровление займет у Чарли время, но прогресс, которым мы видим, дает нам повод для оптимизма", — говорится в заявлении.

Подруга Роули Дон Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее него, скончалась 8 июля.

Полиция подозревает, что "Новичок", которым отравилась пара в Эймсбери, тот же, которым отравили в марте бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что следователи кратко поговорили с Роули и продолжат расспрашивать его о том, как он и Стерджесс могли столкнуться с "Новичком".

"Любой контакт полиции с Чарли будет проводиться при тесном сотрудничестве с персоналом больницы и его врачами", — сообщила полиция.

Главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала жителям Эймсбери и Солсбери не трогать незнакомые предметы.

В МВД Британии сначала говорили, что, в отличие от случая со Скрипалями, инцидент в Эймсбери вряд ли был "российской атакой". Но позже министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Отравление в Эймсбери

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей.

Отравление в Солсбери

Четыре месяца назад, 4 марта, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Сергей и Юлия выжили и в итоге были выписаны из больницы.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 8 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Москва последовательно отрицает причастность к отравлению.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Эстонский политик бойкотирует чемпионат мира в России

12.07.2018
Популярный журнал Kroonika опубликовал в последнем номере подборку мнений о проходящем в России чемпионате мира по футболу. Побывавшие в Москве и Санкт-Петербурге эстоноземельцы дали хорошую оценку организаторам турнира. Особняком выглядит точка зрения депутата Рийгикогу от "Отечества" Тармо Круусимяэ.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Стоит ли платить больше? Сравниваем сосиски с разным содержанием мяса

12.07.2018
50%! 70%! 90%! Стремление к натуральному и более качественному продукту — один из современных трендов. Сосиски — не исключение. Действительно ли есть разница между сосисками, где мало мяса и теми, где его много? Есть ли смысл платить больше? Смотрите видео!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ответ Кальюлайда Каллас: правые всегда инициируют дискуссию на темы "что нам делать с этими русскими, чтобы они не были слишком русскими"

12.07.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht, в котором подняла вопрос русскоязычного образования. Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия) прокомментировал ее высказывания.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ