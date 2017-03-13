"Эхо Москвы" стало полностью российской компанией

"Эхо Москвы" выполнило требование Роскомнадзора, радиостанция стала полностью российской компанией, сообщил "Интерфаксу" главный редактор станции Алексей Венедиктов в понедельник.

"Сегодня состоялось акционерное собрание миноритариев, на котором была одобрена сделка, в результате которой ЗАО "Эхо Москвы" стало стопроцентно российской компанией", — сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что таким образом радиостанция выполнила требования Роскомнадзора.

"Теперь осталась регистрация, налоговая регистрация, чисто бумажная работа", — пояснил Венедиктов. Он уточнил, что уже сообщил в Роскомнадзор о выполнении требований.

Венедиктов напомнил, что до поправок в закон о СМИ, касающихся иностранного владения российскими изданиями, американские акционеры владели 34% компании, после вступления в силу поправок их владение уменьшилось до 19,92%.

"А теперь — ноль процентов. Требования мы выполнили, но по-прежнему недоумеваем такой трактовкой закона", — подчеркнул главный редактор "Эхо Москвы".

10 февраля стало известно, что Роскомнадзор направил информационное письмо в "Эхо Москвы" с просьбой до 15 февраля привести в соответствие с законодательством РФ структуру компании. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, Роскомнадзор попросил радиостанцию решить проблему с учредительными документами и подчеркнул, что ситуация носит "технический характер".

В свою очередь, Венедиктов отметил, что в соответствии с требованиями надзорного ведомства радиостанции, возможно, придется менять состав учредителей. Он сообщил, что согласится с требованиями Роскомнадзора, но на их выполнение потребуется время.

Поправки в закон "О СМИ"

В России с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в закон "О СМИ", которые ограничивают участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%.

Закон был принят Госдумой 26 сентября 2014 года, 1 октября одобрен Советом федерации и 14 октября подписан президентом. В соответствии с поправками, иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ.

Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. Новый закон распространяется на все медиа, в том числе на печатные и интернет-издания.