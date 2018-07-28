Египетский суд приговорил к смертной казни 75 человек

Египетский суд в субботу сообщил о передаче дел 75 человек, обвиняемых в преступлениях против безопасности, на рассмотрение высшей религиозной власти, которая примет решение об утверждении смертных приговоров в отношении обвиняемых.



Среди обвиняемых — старшие члены организации "Братья-мусульмане", собщает 28 июля Reuters.

Их дела рассматриваются в рамках процесса против более чем 700 человек, которых обвиняют в незаконных протестных акциях и убийствах в 2013 году, когда произошли столкновения полиции и членов организации "Братья-мусульмане". Тогда погибли десятки полицейских и сотни членов организации, объявленной в Египте вне закона, которые протестовали против свержения президента Мухаммеда Мурси в результате военного переворота. Обвиняемым вынесены различные приговоры, включая смертную казнь и пожизненное заключение.

Согласно египетскому законодательству, перед приведением любого смертного приговора в исполнение необходимо в обязательном порядке заслушать мнение Верховного муфтия страны.