Египетская певица получила реальный тюремный срок за поедание банана в клипе

Суд в Египте приговорил к двум годам тюремного заключения певицу, которая снялась в видеоклипе в нижнем белье, поедая с двусмысленным видом банан.

Суд в Египте приговорил к двум годам тюремного заключения певицу, которая снялась в видеоклипе в нижнем белье, поедая с двусмысленным видом банан.

25-летняя Шаймаа Ахмед, известная под артистическим именем Шима, была арестована в ноябре после того, как скандальный видеоклип вызвал бурю возмущения в консервативных кругах страны.

Во вторник, как сообщают египетские СМИ, суд признал ее виновной в побуждении к развратным действиям и публикации непристойного видеоклипа.

К такому же двухлетнему сроку тюремного заключения заочно приговорен и режиссер видеоклипа.

Перед арестом Шима принесла извинения съемочной группе клипа песни I Have Issues за съемки, которые носили, по ее словам, "недостойный характер".

"Я не могла представить себе, что дело примет такой оборот, и что я подвергнусь таким массированным атакам со всех сторон", — написала она тогда в своем посте в "Фейсбуке", который с тех пор был удален.

В прошлом году различные суды в Египте приговорили трех танцовщиц к шести месяцам тюремного заключения по тому же обвинению — за побуждение к развратным действиям в видеоклипе.

Еще одной певице — Шерин Абдель Вахаб — предстоит предстать перед судом за "распространение провокационной информации". Обвинение ей было предъявлено после публикации видеозаписи ее концерта, на котором кто-то из публики попросил ее спеть песню Mashrebtesh Men Nilha ("Ты пил воду из Нила?").

В ответ она сказала: "Питье воды из Нила может привести к шистосомозу". Так называется болезнь, возбудителем которой является тропический червь-паразит, известный под названием бильгарция.

В понедельник профсоюз египетских музыкантов объявил о двухмесячном запрете Абдель Вахаб на выступления.