Египет: в двух взрывах погибли более 42 христиан-коптов

По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в двух коптских церквях в Египте во время богослужений по случаю Вербного воскресенья.

Первый взрыв прогремел в коптской церкви Св. Георгия в городе Танта, что в 130 км к юго-востоку от Александрии. В результате нападения погибли 29 человек.

Представитель министерства внутренних дел Египта сообщил, что взрыв прогремел около алтаря. По словам очевидца, "повсюду была кровь и разбросанные взрывом части тел".

По мнению губернатора провинции, в которой расположен город Танта, в церкви могло быть заложено взрывное устройство с дистанционным управлением.

Через некоторое время произошел второе нападение: взрывное устройство сработало в храме Св. Марка в самой Александрии. Погибли 13 прихожан.

Внутри этой церкви находился Патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.

Согласно свидетельству личного секретаря Патриарха, взрывное устройство было приведено в действие смертником у входа в храм, где в это время шла служба.

В числе погибших — четыре сотрудника полиции, среди них была одна женщина; они пытались остановить смертника у дверей храма.

Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира. Это уже не первое нападение джихадистской группировки на коптов в Египте.

Сотрудники службы безопасности обезвредили еще два взрывных устройства, размещенные в мечети в том же самом городе Танта.

В Танте в результате взрыва были ранены 71 человек, в Александрии — 35.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил армии взять под охрану объекты инфраструктуры по всей стране.

Охота на христиан

Взрывы были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб, то есть в момент, когда верующие собирались на службу по случаю Вербного воскресенья.

Папа римский Франциск I, визит которого в Египет намечен на конец апреля, резко осудил нападения.

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" считают, что христиане поддерживали военный переворот.

В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире.

В феврале нынешнего года боевики "Исламского государства" заявили, что планируют новые нападения на коптов, которые составляют 10% населения Египта.

1 апреля прогремел взрыв около учебного центра полиции города Танта, 16 человек получили ранения.

Патриарх Тавадрос II сказал в интервью местному телевидению, что "греховные деяния не смогут подорвать единства и сплоченности народа Египта перед лицом терроризма".

Кто такие коптские христиане?

Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.

Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан — за его пределами.

Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.

Таким образом, коптская православная церковь входит в число одной из самых ранних христианских общин.

Коптская церковь отделилась от Вселенской церкви в 451 году н.э. во время Четвертого "Халкидонского" Собора из-за разногласий по поводу божественного и человеческого происхождения Иисуса Христа.