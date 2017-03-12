Эфиопия: при обвале кучи мусора на свалке погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли при обвале гигантской кучи мусора на свалке в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

По данным властей, обвал произошел в ночь с субботы на воскресенье в районе свалки Коше в предместье столицы. Десятки человек числятся пропавшими. На месте свалки в момент катастрофы находилось около 150 человек.

Бездомные строили на свалке временные убежища. Опасаются, что многие из этих постоянных жителей городской свалки, которая существует более 50 лет, погибли в результате обвала.

Местный житель Тебежу Асрес сообщил репортеру агентства AP, что его дом был завален при обвале.

"Во время обвала в доме были моя мать и три сестры, — говорит он. — Я не знаю, что с ними произошло".

Многие местные жители сводили концы с концами за счет поиска на свалке пригодных к перепродаже вещей. Власти недавно приступили к строительству неподалеку от свалки первого в Африке завода по сжиганию мусора и выработке электроэнергии.

Однако строительство идет медленно и находится на начальном этапе.